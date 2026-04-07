Ruggero Tita, timoniere di Luna Rossa, ha ribadito con fermezza la solidità del suo sodalizio sportivo con Caterina Banti, confermando la loro intenzione di proseguire insieme nella vela olimpica. In una recente intervista, il campione ha sottolineato l'efficacia del loro binomio, frutto di un costante lavoro di squadra e di un impegno condiviso. Tita ha citato Banti, evidenziando come entrambi siano “due grandissimi lavoratori”, un aspetto cruciale che si traduce in un intenso lavoro dietro le quinte, fondamentale per affrontare le regate al meglio.

Il ritorno in acqua dopo l'annuncio del ritiro

Il rapporto tra Tita e Banti ha vissuto una fase di significativo rafforzamento in seguito all'iniziale annuncio di ritiro di Banti, avvenuto dopo le Olimpiadi. Durante quel periodo, i due atleti hanno intensificato i contatti, sviluppando un profondo legame di stima e fiducia reciproca che li ha portati a supportarsi anche dal punto di vista umano. Il loro ritorno in barca è avvenuto in modo spontaneo, inizialmente per puro divertimento. Tuttavia, navigando insieme, si sono resi conto di avere ancora molto da offrire alle classi olimpiche e, in particolare, al Nacra 17.

Doppio impegno: Coppa America e Olimpiadi

Riguardo al futuro agonistico, Tita ha chiarito il suo impegno prioritario con Luna Rossa fino alla conclusione della Coppa America nel 2027.

Nonostante ciò, ha annunciato che in alcuni “ritagli di tempo” si dedicheranno alla preparazione con il Nacra 17. La coppia tornerà in acqua per la Coppa del Mondo a Hyères dal 20 aprile, un'occasione per valutare il proprio livello dopo un anno di pausa. La preparazione per le Olimpiadi riprenderà a pieno regime una volta che l'impegno con Luna Rossa sarà meno intenso.

Tita ha poi illustrato le differenze tra le due sfide: la Coppa America, definita una “sfida tra gli uomini più ricchi del pianeta”, coinvolge imbarcazioni estremamente complesse e un team di professionisti di altissimo livello, come quello di Luna Rossa, che è “ben strutturato”.

Il sogno dell'America's Cup per l'Italia

Con due ori olimpici già conquistati, il sogno più grande di Ruggero Tita è ora portare la Coppa America in Italia.

Se dovesse scegliere tra un terzo oro olimpico consecutivo e la vittoria dell'America's Cup 2027, Tita non avrebbe dubbi, optando per quest'ultima. Ha espresso grande fiducia nel team di Luna Rossa, definendolo “fortissimo” e ritenendo che tutte le condizioni siano allineate per un successo storico. Con la Coppa America che si svolgerà in Italia, vincere per Luna Rossa sarebbe “qualcosa di fantastico” e il suo “più grande sogno” attuale, per il quale si impegnerà al massimo.

Verso Los Angeles 2028: il ritorno ufficiale

La candidatura di Tita e Banti per la campagna olimpica di Los Angeles 2028 è stata ufficializzata il 18 marzo 2026. Caterina Banti stessa ha annunciato il loro ritorno sui social con la frase “We are back!

Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci aspetta”, confermando la ripresa dell'attività agonistica dopo il ritiro annunciato in precedenza. I due bicampioni olimpici hanno così formalizzato la loro intenzione di difendere il titolo nel Nacra 17.