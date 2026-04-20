Jannik Sinner è sceso in campo sul Manolo Santana di Madrid per una sessione di allenamento con l’argentino Thiago Tirante, numero settantaquattro del ranking ATP. L’allenamento, durato poco meno di un’ora e mezza, si è svolto ad alta intensità, un approccio consueto per il tennista azzurro, con l’obiettivo primario di adattarsi rapidamente alle particolari condizioni della terra rossa madrilena. Questa superficie, infatti, si distingue per essere notoriamente più veloce e scivolosa rispetto a quella di Montecarlo, caratteristiche che la rendono un terreno insidioso e che richiedono una particolare attenzione per prevenire qualsiasi tipo di problema fisico o infortunio.

Al termine di questa intensa sessione, il tennista azzurro ha accusato un lieve fastidio alla spalla sinistra. Sebbene il disturbo non sembri destare preoccupazione immediata tra lo staff, la situazione è attentamente monitorata per assicurare il benessere dell'atleta. La programmazione della giornata successiva non prevede la presenza dell’altoatesino tra gli allenamenti fissati alla Caja Mágica, suggerendo una pausa strategica che potrebbe essere legata anche alla prestigiosa cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2026, un evento di risonanza globale in programma proprio nella capitale spagnola.

Gestione e cautela nel torneo di Madrid

Il torneo di Madrid rappresenta una tappa cruciale e strategicamente importante della stagione sulla terra battuta.

È caratterizzato da una calendarizzazione specifica e da condizioni ambientali e di campo che impongono una notevole cautela nella gestione degli atleti. La decisione di non forzare i tempi e di concedersi una giornata di riposo dopo il lieve fastidio alla spalla appare pienamente in linea con la filosofia di gestione attenta e previdente della preparazione fisica adottata dal team di Sinner. La superficie madrilena, con la sua peculiare velocità e le sue insidie, richiede infatti un adattamento graduale e meticoloso per evitare complicazioni fisiche che potrebbero seriamente compromettere la partecipazione al torneo e le prestazioni future.

La presenza di Sinner e le sue implicazioni

Nonostante le recenti e significative assenze di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic dal Madrid Open, la partecipazione di Jannik Sinner nella capitale spagnola è stata confermata dal suo arrivo e dalla tempestiva prenotazione di un campo per gli allenamenti.

Questo elemento indica chiaramente l'intenzione del tennista italiano di competere regolarmente nel prestigioso torneo, salvo eventuali imprevisti legati alle sue condizioni fisiche. È importante notare che Sinner, attuale campione in carica a Roma e Parigi, non difende punti a Madrid, il che gli offre una certa libertà. Tuttavia, la sua presenza potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa al numero uno del mondo, specialmente in considerazione delle defezioni di altri top player che avrebbero potuto accumulare punti preziosi.