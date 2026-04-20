Jannik Sinner si appresta ad affrontare un periodo di intensa attività nel calendario tennistico, con la prospettiva di disputare fino a dodici partite in soli ventitré giorni, distribuite tra il Masters 1000 di Madrid e quello di Roma. Dopo aver archiviato un'impressionante sequenza di diciassette vittorie in trentasei giorni, ottenute tra gli Stati Uniti e Montecarlo, il tennista altoatesino ha optato per non concedersi pause, accettando un nuovo e potenzialmente logorante tour de force che metterà alla prova la sua tenuta fisica.

Il torneo nella capitale spagnola, caratterizzato da una collocazione in calendario e da condizioni ambientali specifiche, si configura come una tappa cruciale ma delicata in vista del vero traguardo stagionale: il Roland Garros.

Sinner potrebbe iniziare il suo cammino a Madrid il 24 aprile e concluderlo a Roma il 17 maggio, trovandosi di fronte a un programma estremamente denso. Anche un eventuale esordio posticipato di un giorno ridurrebbe il periodo complessivo a ventidue giorni, senza alterare la sostanziale difficoltà della programmazione.

Rischi fisici e l'ambizione del record

La decisione di Sinner solleva interrogativi sulla strategia più efficace per giungere a Parigi nelle condizioni ottimali. Il rischio di infortuni è una preoccupazione concreta, soprattutto considerando che la resistenza fisica ha rappresentato in passato uno dei punti critici per il tennista italiano. A complicare ulteriormente il quadro, le particolari condizioni climatiche di Madrid, dove Sinner ha già manifestato in passato problemi legati all’allergia al polline.

Nonostante queste incognite, l'assenza di avversari di calibro come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic rende il torneo spagnolo particolarmente allettante per l'azzurro, offrendogli l'opportunità di conquistare un titolo di prestigio.

La vittoria a Madrid rappresenterebbe un traguardo storico: Sinner diventerebbe il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, un primato mai raggiunto da leggende del calibro di Djokovic, Nadal o Federer. Tuttavia, questa ambizione si scontra con l'esigenza di gestire al meglio le energie in vista del Roland Garros, dove la concorrenza potrebbe presentarsi più riposata e preparata, come nel caso di Alcaraz, che ha scelto di non partecipare a Madrid per recuperare da un infortunio e ottimizzare la sua preparazione per Parigi.

Sinner: numero uno e favorito a Madrid

Sinner giunge a Madrid da numero uno del mondo, forte di una serie di successi nei Masters 1000 che lo ha visto imporsi a Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026. Il suo miglior risultato precedente nella capitale spagnola è stato il raggiungimento dei quarti di finale nel 2024. Ora, si presenta come testa di serie numero uno e principale favorito, anche in virtù delle già citate assenze di Alcaraz e Djokovic. L'italiano ha già svolto la sua prima sessione di allenamento alla Caja Mágica e attende il sorteggio del tabellone per conoscere i suoi prossimi avversari.

La possibilità di scrivere una pagina significativa nella storia del tennis con il quinto Masters 1000 consecutivo è tangibile.

Resta però l'interrogativo se questa rincorsa al record sia pienamente compatibile con una preparazione ottimale per il Roland Garros. Parigi rimane la vera "Stella Polare" della stagione, e la scelta di Madrid si configura come un azzardo calcolato, un delicato equilibrio tra l'ambizione di un successo immediato e una visione strategica a lungo termine.