Il giovane corridore messicano Isaac Del Toro è stato costretto al ritiro durante la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi. L'incidente, avvenuto a circa novanta chilometri dal traguardo di Basauri, ha causato al ventiduenne una lesione muscolare alla coscia destra e diverse escoriazioni, con conseguenze che si sono rivelate più gravi del previsto.

La dinamica dell'incidente

La caduta che ha coinvolto Del Toro si è verificata mentre il gruppo affrontava un tratto vallonato, poco prima di imboccare la salita di Barrerilla, un'ascesa di cinque chilometri con una pendenza media del 6,5 %.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri corridori, inclusi membri del Team Visma | Lease a Bike e della UAE Emirates. Dopo l'impatto, il ciclista messicano si è rialzato, zoppicando in un prato con il pantaloncino strappato all'altezza del gluteo destro. Nonostante abbia tentato di proseguire per qualche centinaio di metri, ha poi deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla corsa.

Il referto medico e il contesto sportivo

Il referto medico ha confermato una lesione muscolare alla coscia destra e diverse escoriazioni. La squadra ha annunciato che Del Toro sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per precauzione, sotto la supervisione dello staff medico. Inizialmente la situazione non sembrava particolarmente grave, ma i primi esami hanno evidenziato un quadro clinico più complesso.

Del Toro, che in questa stagione aveva già conquistato vittorie importanti all'UAE Tour e alla Tirreno‑Adriatico, era giunto in Spagna con le aspettative di un favorito. Tuttavia, le sue prestazioni nelle prime due frazioni del Giro dei Paesi Baschi non erano state all'altezza: nella cronometro di Bilbao aveva accumulato un ritardo di 51 secondi da Paul Seixas su 13,8 km, e sulla salita di San Miguel de Aralar era arrivato a Mendukilo con un distacco di 1’43" dal francese. Al momento del ritiro, occupava l'ottava posizione nella classifica generale, a 2’44" da Seixas e a 36" dal terzo posto detenuto da Florian Lipowitz.

Secondo la sua programmazione originaria, il calendario di Del Toro prevedeva le Classiche delle Ardenne – l'Amstel Gold Race, la Freccia Vallone e la Liegi‑Bastogne‑Liegi – prima di avviare la preparazione per il Tour de France, la cui partenza è fissata per il 4 luglio.