Il team principal McLaren Zak Brown ha espresso giudizio favorevole sul possibile ritorno di Christian Horner in Formula 1. Nonostante le passate divergenze ai vertici dei rispettivi team, Brown ha riconosciuto il valore aggiunto che l'ex team principal e CEO della Red Bull rappresenterebbe per il paddock, mentre le voci lo accostano a un rientro con Alpine.

Brown ha definito Horner una "grande personalità" e un "grande operatore", il cui "palmarès parla da sé". Si è detto "sorpreso se non tornasse, che sia con Alpine o con qualcun altro." Horner, allontanato dalla Red Bull nel luglio 2025, è stato accostato ad Aston Martin e a un consorzio per l'acquisto di una quota di Alpine.

Preoccupazioni sulla multi-proprietà in Formula 1

Tuttavia, Brown ha sollevato forti riserve sulla crescente multi-proprietà tra i team di Formula 1, fenomeno che, a suo dire, rischia di minare l'integrità sportiva. Ha dichiarato: "I team A-B sono un rischio reale per l'equità sportiva. Dovremmo allontanarci il più possibile da questa pratica, e il più rapidamente possibile." Ha citato episodi come Daniel Ricciardo che ha sottratto il punto del giro veloce alla McLaren per avvantaggiare un altro team, gli spostamenti di personale tra Ferrari e Haas, e violazioni di proprietà intellettuale (es. Aston Martin/Racing Point sui condotti dei freni) e trasferimenti di dipendenti senza compensazioni, quali esempi di vantaggi finanziari e sportivi non equi.

Usando un'analogia calcistica, ha avvertito che "due squadre della stessa proprietà" altererebbero la competizione. Per Brown, in Formula 1, "la fornitura dei motori dovrebbe essere il massimo livello di collaborazione consentito. Tutti gli undici team dovrebbero essere il più indipendenti possibile," per salvaguardare l'integrità dello sport.

Il contesto del possibile ritorno di Horner

Christian Horner ha lasciato la Red Bull nel settembre 2025, a seguito di un accordo economico che gli consente di tornare in Formula 1 dal 2026. Il suo nome è legato a un consorzio per l'acquisto di una quota del team Alpine, ma non sono escluse altre destinazioni come Aston Martin. Anche team principal come Toto Wolff hanno espresso opinioni favorevoli al rientro di Horner, ritenendo che il suo contributo possa accrescere l'appeal e la competitività della Formula 1.