Paul Magnier ha trionfato nella terza tappa del Giro d’Italia, un percorso di 175 chilometri che ha condotto la carovana da Plovdiv a Sofia, segnando l'ultimo impegno sul territorio bulgaro. La frazione, caratterizzata da un dislivello di 1.600 metri, ha visto il ciclista francese imporsi in uno sprint avvincente, precedendo sul traguardo di Sofia Jonathan Milan e Dylan Groenewegen, che hanno completato il podio. Una vittoria che conferma la sua notevole abilità negli arrivi veloci.

Nonostante un tracciato prevalentemente pianeggiante, la tappa non è stata priva di momenti di grande tensione, specialmente nelle fasi conclusive.

Il gruppo ha dovuto ingaggiare un lungo inseguimento per riassorbire una fuga audace, la cui neutralizzazione è avvenuta solamente nell'ultimo chilometro. Questo ha reso lo sprint finale estremamente combattuto e imprevedibile. Magnier ha dimostrato grande lucidità tattica, capitalizzando al meglio la situazione e superando Milan, che aveva lanciato lo sprint con un certo anticipo. Groenewegen, pur ben posizionato, non è riuscito a trovare lo spunto per rimontare negli ultimi decisivi metri.

Guillermo Silva consolida la maglia rosa

Sul fronte della classifica generale, Guillermo Silva, portacolori uruguaiano della Xds Astana, ha saputo conservare la maglia rosa al termine di questa impegnativa frazione.

Nonostante le potenziali insidie del percorso e il ritmo elevato imposto dal gruppo, Silva ha difeso con successo la sua leadership, mantenendo il simbolo del primato. L'atleta porterà dunque la prestigiosa maglia rosa in Italia, proseguendo la sua storica impresa per il ciclismo del suo paese.

La tappa è stata altresì caratterizzata dall'assenza di Adam Yates, uno dei principali favoriti per la vittoria finale, il quale non ha potuto prendere il via a causa delle conseguenze di una caduta occorsa nella frazione precedente. Un altro protagonista di giornata è stato Diego Sevilla, che ha animato la fuga con l'obiettivo di accumulare punti preziosi per la classifica della montagna. Grazie al suo passaggio in testa sull'unico Gran Premio della Montagna di giornata, Sevilla si è assicurato la maglia azzurra, simbolo del primato in questa speciale graduatoria.

Il finale al cardiopalma e i protagonisti dello sprint

Il finale della tappa ha regalato emozioni intense, con il gruppo che ha annullato il vantaggio dei fuggitivi solo a ridosso dell'ultimo chilometro. Le squadre dei velocisti hanno profuso un grande sforzo per posizionare i propri capitani in vista della volata. Il team Unibet aveva preparato un lancio ideale per Groenewegen, ma è stato Jonathan Milan a lanciare lo sprint in anticipo. Tuttavia, la sua azione è stata superata dalla potente accelerazione di Paul Magnier, che si è rivelata decisiva per la vittoria. Magnier, con questo successo, ha replicato una precedente vittoria di tappa, confermando il suo eccellente stato di forma in questo inizio di Giro.

Tra gli altri atleti in evidenza, Arnaud De Lie ha affrontato momenti di difficoltà a causa di problemi fisici, ma è riuscito a portare a termine la tappa grazie al prezioso supporto dei suoi compagni di squadra. Il cosiddetto 'Chilometro Red Bull', posizionato a 13 chilometri dal traguardo, non ha registrato particolari movimenti tra i favoriti della classifica generale, con le bonifiche che sono state appannaggio dei corridori in fuga. Conclusa la parentesi bulgara, la carovana rosa si appresta ora al trasferimento in Italia, dove la competizione riprenderà con la prossima tappa che partirà da Catanzaro.