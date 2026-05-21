Il percorso verso l'America's Cup del 2027 si arricchisce di un nuovo, importante appuntamento. Dal 24 al 27 settembre, la città di Napoli sarà infatti la sede di una regata preliminare, un evento cruciale in vista della prestigiosa sfida velica internazionale. L'annuncio è stato dato dal ministro dello sport, Andrea Abodi, che ha evidenziato il ruolo di protagonista che il capoluogo campano assumerà in questa fase di avvicinamento. In acqua scenderanno le stesse imbarcazioni che hanno già animato la regata di Cagliari, gli AC40, confermando la loro centralità nel percorso che conduce all'evento principale.

L'inserimento di Napoli nel calendario delle regate preliminari rappresenta un significativo riconoscimento per la città e per il suo profondo legame storico con il mondo della vela. Questo appuntamento si colloca in un periodo strategico, offrendo agli equipaggi l'opportunità di affinare le proprie strategie e ottimizzare la preparazione in vista della competizione del 2027. La conferma di Abodi, "Dal 24 al 27 settembre a Napoli altra regata preliminare", sottolinea l'importanza di questa tappa nel panorama velico internazionale.

Gli AC40 protagonisti anche nelle acque partenopee

Le imbarcazioni che si sfideranno nelle acque di Napoli saranno gli AC40, modelli già impiegati con successo nella regata di Cagliari.

Questi monoscafi rappresentano una delle innovazioni più significative nel panorama della vela mondiale, caratterizzati da elevate prestazioni e soluzioni tecniche all'avanguardia. La scelta di utilizzare gli AC40 anche per l'evento partenopeo ribadisce la volontà degli organizzatori di mantenere un elevato standard di competizione e di offrire uno spettacolo avvincente al pubblico.

La regata di Napoli si inserisce in un momento di grande dinamismo per la vela italiana, che negli ultimi anni ha registrato un crescente interesse e una maggiore partecipazione sia a livello nazionale che internazionale. L'evento costituirà inoltre una vetrina di rilievo per la città, pronta ad accogliere atleti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

Il rinvio della regata e la tappa di Cagliari

La regata preliminare di Napoli, inizialmente programmata per il mese di giugno, ha subito un rinvio ufficiale a fine estate. La nuova finestra temporale, dal 24 al 27 settembre, si è resa necessaria a causa del mancato completamento dei lavori presso la sede logistica di Bagnoli. Il Regatta Director ha formalmente confermato lo spostamento della data, garantendo così le migliori condizioni organizzative e logistiche per tutti i team e per il pubblico.

Nel frattempo, la prima delle regate preliminari si sta svolgendo a Cagliari, dal 21 al 24 maggio. Questa tappa inaugurale vede la partecipazione di otto AC40, rappresentanti di cinque diversi team: due per Luna Rossa, due per Emirates Team New Zealand e due per GB1, oltre a un'imbarcazione per La Roche-Posay e una per Tudor Team Alinghi.

L'appuntamento di Napoli si configura quindi come il secondo grande evento di avvicinamento all'America's Cup 2027, consolidando la posizione dell'Italia come uno dei poli nevralgici della vela internazionale.