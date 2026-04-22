L'America's Cup, uno dei trofei velici più prestigiosi al mondo, ha fatto tappa simbolica a New York. Un imponente panel luminoso a Times Square ha reso omaggio all'evento, segnando un momento significativo nel percorso internazionale che condurrà alla competizione ospitata a Napoli nel 2027. Questa iniziativa evidenzia il ruolo centrale dell'Italia, non solo sul piano sportivo ma anche in termini organizzativi e promozionali, nel panorama velico mondiale.

La prima regata preliminare dell'America's Cup è in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio.

L'evento ha già catturato l'attenzione globale grazie alla sua presenza nel cuore pulsante di Manhattan. Il grande panel luminoso a Times Square segna una fase cruciale della cosiddetta 'Road to Napoli', il cammino di avvicinamento alle successive tappe della storica manifestazione velica. L'Italia si conferma così protagonista non solo nelle acque di gara, ma anche nella promozione internazionale dell'evento.

Sinergia istituzionale per un evento globale

Per la realizzazione di questa operazione di visibilità internazionale, diverse istituzioni italiane stanno lavorando in sinergia. Tra queste figurano il Governo italiano, con il Commissario Straordinario di Bagnoli e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Sport e Salute in qualità di soggetto attuatore, il Comune di Napoli, Invitalia e l'organizzazione dell'America's Cup.

Per la tappa di Cagliari, partecipa la Regione Sardegna. Questa ampia collaborazione sottolinea l'importanza strategica dell'evento, capace di proiettare l'eccellenza italiana su uno dei palcoscenici più iconici del mondo.

L'iniziativa a Times Square non è solo una celebrazione simbolica, ma anche un'operazione di promozione che consolida la posizione dell'Italia nel contesto internazionale della vela. La visibilità garantita dal panel luminoso a Manhattan rappresenta un riconoscimento della capacità organizzativa italiana e della sua crescente influenza nelle grandi manifestazioni sportive mondiali.

Il cammino verso Napoli 2027: il ruolo di Cagliari

La 'Road to Napoli' è il percorso che accompagnerà l'America's Cup verso la sua tappa finale nel capoluogo campano nel 2027.

In questo contesto, la regata preliminare di Cagliari, in programma dal 21 al 24 maggio, rappresenta il primo appuntamento ufficiale di questo cammino. La scelta della città sarda come sede di questa regata iniziale evidenzia il valore strategico della Sardegna all'interno del circuito velico internazionale e la capacità dell'Italia nell'attrarre e organizzare eventi di rilievo mondiale.

La visibilità ottenuta a New York, grazie all'iniziativa a Times Square, contribuisce a rafforzare ulteriormente l'immagine dell'Italia come protagonista della vela mondiale. Questo slancio promozionale è essenziale per promuovere la partecipazione e l'interesse verso le prossime tappe dell'America's Cup.