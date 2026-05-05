Un pomeriggio di grande tennis e spettacolo ha animato Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, grazie alla presenza di Novak Djokovic. Il campione serbo è arrivato poco dopo le 17 per un allenamento pubblico in vista degli imminenti Internazionali di Tennis, attirando centinaia di appassionati. La storica piazza si è gremita, con i tifosi che hanno accolto il loro idolo con applausi, cori e striscioni. Presente anche Stefanos Tsitsipas, che ha ceduto il campo a Djokovic dopo un saluto, e i calciatori danesi della Lazio, Isaksen e Provstgaard, tra gli spettatori.

La sessione di Djokovic è iniziata con un riscaldamento accurato, con esercizi di allungamento e movimenti laterali, prima di scambiare con Arevalo. Il pubblico ha risposto con entusiasmo a ogni colpo, applaudendo le smorzate e i dritti potenti. Non sono mancati momenti di interazione: Djokovic ha scherzato con i tifosi, si è concesso per selfie e autografi e, al termine, ha lanciato palline tra la folla, scatenando l'entusiasmo generale.

L'entusiasmo contagioso in Piazza del Popolo

L'esibizione di Djokovic è stata un evento clou nel calendario degli Internazionali di Tennis, trasformando Piazza del Popolo in un'arena a cielo aperto. Nonostante le previsioni di pioggia, il meteo ha permesso lo svolgimento dell'iniziativa senza intoppi.

L'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con i tifosi che hanno dimostrato ancora una volta la capacità del tennis di mobilitare le folle, specialmente quando in campo scendono i campioni più amati e vincenti.

Djokovic a Roma: un legame speciale con il pubblico

La presenza di Djokovic a Roma conferma il forte legame tra la Capitale e il tennis internazionale. Il campione serbo, tra i più titolati, ha saputo coinvolgere il pubblico romano con la sua tecnica, disponibilità e simpatia. L'evento di Piazza del Popolo è un gustoso antipasto in vista delle sfide ufficiali al Foro Italico, dove l'attesa per le sue prestazioni è altissima. Anche se Roma tifa per i beniamini locali, la passione per i grandi campioni internazionali rimane intatta, come dimostrato dall'affetto riservato a Nole.