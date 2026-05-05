Agli Internazionali d’Italia, il primo turno è fatale per le tenniste azzurre Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. Intanto, l'attesa cresce per il debutto di Jannik Sinner e Matteo Berrettini al Foro Italico.

Le eliminazioni delle italiane

Lucia Bronzetti, con una wild card, è stata sconfitta dalla statunitense McCartney Kessler (n. 50 WTA) per 6-3, 5-7, 6-4, dopo due ore e trentasei minuti di gioco.

Martina Trevisan (n. 516) ha ceduto per 6-4, 0-6, 6-3 all'australiana Talia Gibson (n. 62). Anche Jennifer Ruggeri (n. 265) è stata eliminata dalla turca Zeynep Sonmez (n.

65) con i parziali di 4-6, 6-2, 6-2.

Sinner e Berrettini pronti al debutto

Jannik Sinner, numero uno del mondo, reduce dal quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 a Madrid, attende il suo esordio contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.

Matteo Berrettini, tennista romano, ha dichiarato: “Sono felice di essere qui e cercherò di godermelo. Questo torneo non sarà un peso per me perché ho sognato di giocarlo da bambino. Se non potessi farlo, sarebbe il momento di ritirarmi”.

Assenze e nuovi ingressi nel tabellone

Il torneo registra diverse assenze di rilievo. Tra i ritiri più significativi: Marta Kostyuk (n. 15 WTA), Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Holger Rune. In totale, quindici defezioni tra ATP e WTA hanno aperto a nuovi ingressi nel tabellone principale.

Inoltre, Emma Raducanu ha annunciato il ritiro dal torneo a causa di una sindrome post-virale, poco dopo aver partecipato alla conferenza stampa pre-torneo.