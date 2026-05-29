Un inaspettato blackout fisico ha colpito Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, durante un cruciale match al Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. L'incidente ha richiesto un intervento medico e una pausa, evidenziando una chiara necessità di recupero per l'atleta. Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano La Statale, ha interpretato l'accaduto come un segnale inequivocabile lanciato dall’organismo dopo mesi di impegni ai massimi livelli.

Pregliasco ha sottolineato che «anche i campioni sono umani», spiegando come sintomi quali vertigini, nausea e un’improvvisa perdita di energie siano compatibili con un quadro clinico complesso e multifattoriale. Questo include l'affaticamento accumulato, un recupero incompleto, l'intenso stress agonistico, alterazioni del sonno, le condizioni ambientali estreme e potenziali fattori metabolici o infettivi. L'esperto ha categoricamente affermato che «è sbagliato parlare di colpe», spostando il focus dalla responsabilità individuale alla fisiologia del corpo.

Il crollo in campo e la svolta del match

Il drammatico crollo di Sinner si è verificato in un momento chiave del match, quando il tennista italiano era in netto vantaggio e a un passo dalla vittoria.

Il numero uno ha accusato un malore improvviso, manifestando il bisogno di vomitare e ritirandosi negli spogliatoi per ricevere assistenza medica. Al suo ritorno in campo, le energie erano ormai irrimediabilmente esaurite, portando l’incontro a sfuggirgli di mano in modo inatteso e doloroso.

L'avvertimento degli specialisti

Pregliasco ha evidenziato come, ai livelli di eccellenza assoluta raggiunti da atleti come Sinner, il margine tra una prestazione straordinaria e un potenziale sovraccarico fisiologico possa diventare estremamente sottile. Non si tratta, quindi, di errori o di responsabilità individuali, ma di un organismo che, in modo inequivocabile, ha richiesto uno stop. «La vera sfida oggi non è soltanto vincere», ha concluso l'esperto, «ma preservare la salute degli atleti nel lungo periodo», ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e del riposo.

Le condizioni climatiche e la rimonta storica

Il blackout fisico di Sinner al Roland Garros ha generato un ampio dibattito sulle condizioni di gioco. Il match è stato fortemente condizionato da un caldo torrido e da temperature che superavano i trenta gradi, fattori che hanno indubbiamente contribuito al tracollo fisico del campione. In questo contesto estremo, l’argentino Cerundolo ha saputo capitalizzare la situazione, completando una rimonta storica con i parziali di 3‑6, 2‑6, 7‑5, 6‑1, 6‑1. L’ex tennista Álex Corretja ha descritto il caldo come «insopportabile e injugabile», evidenziando come le avverse condizioni climatiche abbiano influito pesantemente sull'andamento del torneo e sulla performance degli atleti.