Jannik Sinner, numero uno del mondo, al Roland Garros (24 maggio) affronterà il francese Clement Tabur. Il sorteggio prevede per Sinner quarti con Ben Shelton e semifinali con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev.

Gli italiani al via: Matteo Berrettini sfiderà Marton Fucsovics, Matteo Arnaldi Tallon Griekspoor, Luciano Darderi Sebastian Ofner. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato, mentre Mattia Bellucci giocherà contro il francese Quentin Halys. Opportunità per gli azzurri.

Il cammino di Sinner e le sfide chiave

Sinner e Novak Djokovic sono su lati opposti del tabellone, con un possibile incontro solo in finale.

Sinner, imbattuto da febbraio e vincitore di Masters 1000, è favorito, complice l’assenza di Carlos Alcaraz, campione in carica. Dopo Tabur, Sinner potrebbe incontrare Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno e Corentin Moutet al terzo. In quarta ronda, Darderi, specialista della terra battuta, potrebbe essere un ostacolo.

Tra i big, Novak Djokovic avrà un percorso impegnativo: esordio con Mpetshi Perricard, sfide con Fonseca e Ruud. Zverev debutterà contro Bonzi. Il tabellone maschile promette sfide avvincenti.

Prospettive del torneo

Il Roland Garros è una grande occasione per Sinner, che può completare una stagione su terra battuta da record, riuscita solo a Rafa Nadal nel 2010. L’italiano punta all’unico Slam mancante.

Incroci di rilievo: Wawrinka affronterà Fils, Jódar testa di serie.

Nel tabellone femminile, spicca la sfida tra Bouzas e Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. L’assenza di Badosa è una delle principali novità. Il torneo parigino si conferma uno degli appuntamenti più attesi.