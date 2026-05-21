Jannik Sinner, numero uno del mondo, al Roland Garros (24 maggio) affronterà il francese Clement Tabur. Il sorteggio prevede per Sinner quarti con Ben Shelton e semifinali con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev.
Gli italiani al via: Matteo Berrettini sfiderà Marton Fucsovics, Matteo Arnaldi Tallon Griekspoor, Luciano Darderi Sebastian Ofner. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato, mentre Mattia Bellucci giocherà contro il francese Quentin Halys. Opportunità per gli azzurri.
Il cammino di Sinner e le sfide chiave
Sinner e Novak Djokovic sono su lati opposti del tabellone, con un possibile incontro solo in finale.
Sinner, imbattuto da febbraio e vincitore di Masters 1000, è favorito, complice l’assenza di Carlos Alcaraz, campione in carica. Dopo Tabur, Sinner potrebbe incontrare Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno e Corentin Moutet al terzo. In quarta ronda, Darderi, specialista della terra battuta, potrebbe essere un ostacolo.
Tra i big, Novak Djokovic avrà un percorso impegnativo: esordio con Mpetshi Perricard, sfide con Fonseca e Ruud. Zverev debutterà contro Bonzi. Il tabellone maschile promette sfide avvincenti.
Prospettive del torneo
Il Roland Garros è una grande occasione per Sinner, che può completare una stagione su terra battuta da record, riuscita solo a Rafa Nadal nel 2010. L’italiano punta all’unico Slam mancante.
Incroci di rilievo: Wawrinka affronterà Fils, Jódar testa di serie.
Nel tabellone femminile, spicca la sfida tra Bouzas e Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. L’assenza di Badosa è una delle principali novità. Il torneo parigino si conferma uno degli appuntamenti più attesi.