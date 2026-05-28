Il Roland Garros ha visto l'eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, durante il secondo turno del torneo. L'azzurro ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match segnato da un malessere improvviso accusato da Sinner, che ha radicalmente alterato l'andamento dell'incontro.

La partita era iniziata sotto i migliori auspici per Sinner, che aveva dominato i primi due set con i parziali di 6-3 e 6-2. La vittoria sembrava a portata di mano quando, nel terzo set, il tennista italiano conduceva per 5-1. È stato in questo momento cruciale che Jannik Sinner ha manifestato un evidente malessere fisico, presumibilmente legato alle elevate temperature.

Dopo aver richiesto l'intervento del fisioterapista, Sinner ha lasciato il campo per un medical timeout.

Al suo rientro, visibilmente debilitato e in difficoltà, l'inerzia del match è cambiata drasticamente. Cerundolo ha saputo approfittare del momento di debolezza dell'avversario, inanellando una rimonta inaspettata. L'argentino ha conquistato il terzo set con un punteggio di 7-5, per poi dominare il quarto e il quinto set con un doppio 6-1. Questo tracollo fisico ha trasformato una situazione di quasi vittoria in una sconfitta inattesa per il favorito italiano.

Le condizioni ambientali hanno giocato un ruolo determinante nell'esito dell'incontro. Le temperature a Parigi sono salite significativamente durante la partita, passando da 29°C a 32°C.

Sinner ha cercato di trovare sollievo dal caldo intenso utilizzando un ventilatore portatile e borse di ghiaccio sul collo, ma il suo tentativo di rinfrescarsi non è stato sufficiente a prevenire il cedimento fisico proprio quando la vittoria era ormai vicina.

Le conseguenze dell'eliminazione

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros interrompe una straordinaria striscia vincente di trenta match consecutivi, un risultato che lo aveva consolidato come uno dei principali favoriti per il titolo. La sua eliminazione, in particolare, assume un peso maggiore considerando l'assenza del campione uscente Carlos Alcaraz, che aveva aperto nuove prospettive per i contendenti al titolo.

L'uscita di scena del numero uno del mondo ridisegna completamente il tabellone del torneo, offrendo nuove opportunità a giocatori di alto profilo come Novak Djokovic e altri aspiranti al successo.

La sconfitta di Sinner, dunque, non è solo un evento sportivo, ma un fattore che potrebbe influenzare l'intero svolgimento del Roland Garros, aprendo la strada a nuovi protagonisti e a un finale di torneo ancora più imprevedibile.