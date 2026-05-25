Il curling si appresta a conquistare il cuore di Roma, trasformando il Parco di Colle Oppio in un vibrante centro sportivo. Da metà giugno e per tutta l'estate, fino a metà settembre, tre innovative piste dedicate a questa affascinante disciplina saranno installate nell'iconica cornice, proprio all'ombra del Colosseo. Questa iniziativa, fortemente promossa da Sport e Salute, segna una novità assoluta per la Capitale e trae ispirazione dall'entusiasmo e dallo spirito inclusivo generati dal movimento olimpico.

Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute, ha enfatizzato l'intenso impegno profuso nella concretizzazione di questo ambizioso progetto.

"Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato duramente per realizzare un progetto a cui teniamo tantissimo", ha dichiarato Nepi, evidenziando la dedizione dietro l'iniziativa. L'obiettivo primario è trasformare il curling in un'esperienza quotidiana e accessibile a un vasto pubblico. Nepi ha ulteriormente spiegato: "Il curling diventerà un'esperienza quotidiana e tutti, giovani e adulti, potranno avvicinarsi a una disciplina inclusiva, educativa e bellissima. Questa storia dimostra che se ci sono le idee, la voglia, l'unione di intenti, anche l'impossibile può diventare possibile". Le sue parole sottolineano la visione di uno sport per tutti, capace di superare le barriere.

Tecnologia e sostenibilità per il curling a Roma

Le tre piste, ognuna delle quali misurerà dodici metri per tre, saranno allestite utilizzando ghiaccio sintetico di ultima generazione. La superficie è stata concepita con pannelli in materiale plastico ad alta densità, specificamente progettati per replicare fedelmente le proprietà di scorrimento del ghiaccio naturale. Un vantaggio fondamentale di questa tecnologia è l'assenza di necessità di complessi sistemi di refrigerazione e di consumo idrico. Questa soluzione innovativa e sostenibile, che si basa sull'impiego di polietilene ad alta resistenza, permetterà di praticare il curling in un ambiente urbano e all'aperto, accrescendo l'accessibilità della disciplina e promuovendo un approccio rispettoso dell'ambiente.

L'introduzione del curling a Colle Oppio si inserisce in un contesto di rinnovato fermento sportivo per la Capitale. Negli stessi giorni, infatti, Roma ospiterà il prestigioso World Skateboarding Tour, una tappa di rilievo internazionale in programma dal 14 al 21 giugno, che vedrà il ritorno del grande skateboarding. In parallelo, il parco vedrà l'inaugurazione di un nuovo campo da basket, completamente rinnovato con colori vivaci, resine innovative e canestri premium. Questi interventi consolidano la vocazione di Colle Oppio come spazio urbano moderno, dinamico e partecipato, dedicato a diverse discipline sportive.

Colle Oppio: un polo sportivo nel cuore di Roma

"Il parco di Colle Oppio è destinato a diventare un vero hub dello sport per tutti", ha affermato Nepi in chiusura, ribadendo la visione inclusiva del progetto.

Grazie alla presenza del curling, del basket rinnovato e dello skateboarding internazionale, il parco si afferma con forza come uno dei centri nevralgici dello sport urbano italiano. Questo polo multifunzionale è progettato per attrarre e coinvolgere attivamente giovani, famiglie e turisti, promuovendo al contempo la coesione sociale e l'inclusione nel cuore pulsante della Capitale.

L'"effetto Olimpiadi" si manifesta concretamente anche a Roma, dove l'installazione di piste da curling in un luogo così emblematico come Colle Oppio, a ridosso del Colosseo, assume un significato profondo. Questo evento simboleggia un'importante apertura verso nuove discipline sportive e testimonia una crescente attenzione verso i principi di sostenibilità e di accessibilità dello sport per l'intera comunità.