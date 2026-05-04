Il Giro d’Italia 2026 torna protagonista su Eurosport con una copertura integrale e arricchita da nuovi volti nel team di commentatori. L’edizione di quest’anno, in programma dall’8 al 31 maggio, prenderà il via dalla Bulgaria per concludersi a Roma, offrendo agli appassionati oltre 100 ore di diretta su Eurosport, sulle piattaforma HBO Max e Discovery+, oltre a essere disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video.

Eurosport si conferma casa del ciclismo

La programmazione sarà caratterizzata dalla diretta integrale di tutte le 21 tappe, con il commento di una squadra esperta composta da Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser, Wladimir Belli e numerosi ospiti che animeranno i dopo-tappa sul canale YouTube di Eurosport Italia.

La novità più rilevante riguarda l’ingresso di Alessandro De Marchi tra i commentatori in moto che seguiranno la gara direttamente dal percorso: l’ex corridore, con 8 partecipazioni al Giro d’Italia, maglia rosa nel 2021, vivrà al seguito della carovana la seconda settimana di gara, portando un’esperienza unica e approfondimenti tecnici di alto livello.

Il coinvolgimento dei campioni del passato non si esaurisce qui: Jens Voigt, veterano del ciclismo con 17 Tour de France all’attivo e vincitore di una tappa proprio al Giro, seguirà la prima settimana in moto. Adam Blythe chiuderà il trio dei cronisti in moto nella terza settimana, garantendo una copertura completa e appassionata lungo tutto il percorso di circa 3500 chilometri e quasi 50.000 metri di dislivello, una delle sfide più dure e iconiche nel panorama del ciclismo mondiale.

Scott Young, Executive Vice President di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha sottolineato l’importanza del Giro d’Italia come evento sportivo di rilievo internazionale, definendolo “una delle sfide più epiche che qualsiasi atleta possa affrontare”. Con la Grande Partenza dalla Bulgaria, Warner Bros. Discovery conferma la propria posizione come “Home of Cycling”, puntando su una squadra di 40 commentatori e reporter, tra cui molte leggende del ciclismo.

Un'esperienza sempre più tecnologica

L’edizione 2026 del Giro d'Italia si presenta inoltre come una delle più tecnologiche di sempre grazie alle innovazioni introdotte sulle piattaforme streaming. HBO Max e Discovery+ offriranno agli spettatori un’esperienza interattiva senza precedenti: tramite la funzione Multiview sarà possibile seguire fino a quattro flussi di gara contemporaneamente sullo stesso schermo.

Inoltre, saranno disponibili strumenti come Key Moments per catturare le azioni salienti di ogni tappa e Watchlist per non perdere nessun highlight.

Le trasmissioni saranno arricchite da visualizzazioni avanzate, quali inclinometri, mappe tridimensionali, gallerie del vento virtuali e collegamenti in tempo reale con i pullman dei team in corsa, offrendo così un’immersione totale nelle dinamiche della gara e nel contesto ambientale in cui si svolgerà la corsa rosa.

Dal punto di vista sportivo, la battaglia per la vittoria si preannuncia serrata. Il favorito numero uno è Jonas Vingegaard, che proverà a conquistare il suo primo Giro d’Italia e ad entrare nell’esclusivo club di ciclisti capaci di vincere tutti e tre i Grandi Giri. Jens Voigt ha infatti evidenziato come la ricetta per una corsa storica sia già pronta, ma ora toccherà ai corridori “cucinare” una gara memorabile.