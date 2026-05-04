La Roma e la Fiorentina si preparano a un confronto cruciale per la trentacinquesima giornata di Serie A. L'appuntamento è fissato per lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20:45, nello storico Stadio Olimpico di Roma. Questa partita si configura come un vero e proprio crocevia per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni, promettendo emozioni e un alto tasso agonistico.

Per i giallorossi, la posta in gioco è il consolidamento della propria posizione in zona europea, obiettivo primario. La Viola, d'altro canto, è impegnata a distanza dalla zona retrocessione, per una salvezza tranquilla.

Il risultato di questo incontro potrebbe avere un impatto determinante sul prosieguo del campionato per entrambe.

Dove seguire la partita

Gli appassionati potranno seguire la diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, con streaming disponibile su NOW. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, affiancato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo, che offrirà analisi approfondite.

Le sfide storiche tra Roma e Fiorentina

La storia degli scontri diretti in Serie A tra Roma e Fiorentina è ricca di fascino e partite memorabili, con gol spettacolari. Sebbene la tradizione statistica veda la Roma con un leggero vantaggio, la Fiorentina ha spesso dimostrato di essere un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà i capitolini sia in casa che in trasferta.

Ogni incontro tra le due squadre è avvincente e imprevedibile.

L'incontro di lunedì sera si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del calcio italiano. Con obiettivi importanti in palio, ci si aspetta che entrambe le formazioni scendano in campo con la massima determinazione, pronte a lottare su ogni pallone fino al fischio finale. La sfida all'Olimpico sarà un test cruciale per le ambizioni delle due squadre in questo finale di stagione.