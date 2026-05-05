Si è svolta al Circolo Montecitorio la Charity Night di I Tennis Foundation, un evento di rilievo che ha celebrato il talento e l'impegno nel mondo del tennis giovanile. La serata è stata dedicata alla consegna dei diplomi ai giovani partecipanti del programma internazionale Little Tennis Champions for Italy Albania Kosovo Montenegro 2025-26, un'iniziativa fondamentale che offre supporto a giovani talenti privi di mezzi economici, provenienti da diverse nazioni europee.

L'evento ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco del tennis italiano e internazionale, tra cui Simone Tartarini, Renzo Furlan, Gipo Arbino, Damiano Fiorucci, Matteo Donati, Fabio Chiappini e Claudio Pistolesi.

Sono stati premiati dodici borsisti, selezionati con cura tra Italia, Albania, Kosovo e Montenegro, ai quali è stata offerta l'opportunità di proseguire il proprio percorso sportivo e formativo grazie al sostegno concreto della Foundation.

Riconoscimenti e prospettive future

Durante la Charity Night, I Tennis Foundation ha annunciato la nomina di Renzo Furlan e Matteo Donati quali nuovi membri onorari. I due si uniscono a un prestigioso elenco che include già eccellenze del tennis mondiale come Steffi Graf, Ivan Ljubicic, Francesca Schiavone e Lorenzo Musetti. Simone Bongiovanni, co-founder e team manager della Foundation, ha espresso l'emozione del momento, dichiarando: “Questa serata è il momento più emozionante di un percorso lungo un anno”.

L'iniziativa si conferma un punto di riferimento essenziale per il sostegno ai giovani atleti. La Charity Night ha inoltre inaugurato una settimana ricca di attività formative, durante la quale i ragazzi avranno modo di confrontarsi con coach e professionisti del settore. Questo percorso culminerà con la loro partecipazione al Tennis Europe Supercategory U16, che si terrà al Foro Italico dall'11 al 17 maggio, offrendo un'importante vetrina internazionale.

Il calendario 2026: impegni e nuovi orizzonti

Il 2026 si prospetta un anno particolarmente intenso e ricco di appuntamenti per I Tennis Foundation, che ha già delineato un ambizioso calendario di sessioni speciali di allenamento e partecipazione a competizioni internazionali di alto livello.

Tra gli eventi più attesi, spicca la presenza di Nadja Knezevic alle qualificazioni del torneo Les Petits As 2026 di Tarbes, riconosciuto come uno dei più prestigiosi eventi giovanili a livello mondiale.

I borsisti avranno anche l'opportunità unica di allenarsi presso la rinomata Ivan Ljubicic Tennis Academy di Lussino e di prendere parte a importanti tornei Tennis Europe U14 e U16, consolidando così la loro esperienza agonistica internazionale. Parallelamente al consolidato progetto Little Tennis Champions, la Foundation ha annunciato l'avvio del nuovo programma Cuneo Tennis Talents 2026. Questa iniziativa, supportata da partner istituzionali e privati, mira a individuare e valorizzare i nuovi talenti del territorio.

Il Consiglio Direttivo della Foundation è costantemente impegnato nello sviluppo di ulteriori iniziative, con l'obiettivo primario di offrire opportunità concrete di crescita sportiva ed educativa ai giovani atleti, garantendo loro un futuro promettente nel mondo del tennis.