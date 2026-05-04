Jannik Sinner è atterrato a Roma nel primo pomeriggio, pronto per gli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo è giunto nella Capitale dopo il successo a Madrid, riaccendendo le speranze di un trionfo italiano nel singolare maschile dopo cinquant’anni. L’ultima vittoria risale al 1976, con Adriano Panatta.

Sinner è arrivato a Ciampino alle 14.40 con un jet privato da Madrid, con gli allenatori Vagnozzi e Cahill. Una decina di tifosi lo ha accolto. Si è poi diretto al suo consueto hotel a Montemario, dove alloggerà. La stanza, preparata da tempo, sottolinea l’attesa per la sua presenza.

Il percorso nel torneo

Il debutto di Sinner agli Internazionali è previsto per sabato; orario e meteo da definire. Il suo primo avversario sarà il vincitore tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il cammino include Jakub Mensik o Matteo Berrettini al terzo turno, Arthur Fils agli ottavi, Ben Shelton ai quarti e Felix Auger-Aliassime in semifinale. Candidati principali in finale: Alex Zverev, Novak Djokovic o Lorenzo Musetti, quest’ultimo nella parte opposta del tabellone.

Reduce da una stagione straordinaria, Sinner ha conquistato quattro Masters 1000 consecutivi nel 2026: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Con Parigi Bercy lo scorso anno, i successi a questo livello salgono a cinque.

L’assenza di Carlos Alcaraz, sia a Roma che a Parigi, aumenta le possibilità di successo, per prolungare la sua striscia vincente.

Preparazione e impegni

Nei giorni precedenti l’esordio, Sinner alternerà allenamenti e impegni commerciali per raggiungere la migliore condizione. Il presidente FITP, Angelo Binaghi, ha sottolineato l’importanza della sua presenza a Roma: "gli italiani gli devono fare un monumento perché, dopo una stagione così intensa, anziché riposarsi, è a Roma per vincere questo torneo dopo 50 anni".

Il media day di Jannik Sinner è giovedì. Il suo soggiorno romano potrebbe durare fino al 17 maggio, data della finale. L’attesa è alta e la speranza dei tifosi è che il sogno di un nuovo trionfo italiano agli Internazionali d’Italia si concretizzi.