Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, appuntamento cruciale del circuito Masters 1000 di Roma, è stato ufficialmente sorteggiato a Piazza del Popolo, delineando i percorsi delle principali protagoniste. L'attenzione è tutta per Jasmine Paolini, la campionessa in carica, che farà il suo esordio al secondo turno. La tennista azzurra affronterà la vincente dell'incontro tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Paolini è stata inserita nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, con la quale potrebbe incrociarsi in una potenziale, e molto attesa, semifinale.

Il cammino di Paolini si preannuncia impegnativo. Già al terzo turno, l'azzurra potrebbe trovarsi di fronte una tra la belga Elise Mertens e l'ungherese Panna Udvardy. Il sorteggio ha riservato anche un interessante derby italiano al primo turno, che vedrà scendere in campo Lisa Pigato contro Tyra Grant. Altre azzurre in gara, Elisabetta Cocciaretto e Nuria Brancaccio, attendono invece di conoscere le loro avversarie, che arriveranno dal tabellone di qualificazione. Lucrezia Stefanini, dal canto suo, avrà un esordio di alto livello contro Jelena Ostapenko, vincitrice del Roland Garros nel 2017.

Le principali teste di serie e le attese del torneo

Le prime due teste di serie del tabellone femminile sono la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakyna, entrambe tra le favorite per la vittoria finale.

La cerimonia di sorteggio ha visto anche la presenza di Iga Swiatek, attuale numero tre del mondo, che ha aggiunto ulteriore lustro all'evento. La tennista polacca, intervenuta prima dell'estrazione, ha espresso il suo legame con la capitale italiana: “Vorrei rimanere qui il più a lungo possibile, potersi allenare qua è qualcosa che solo Roma può offrire. È uno dei miei posti del cuore come Parigi e il Roland Garros”.

Il torneo si prospetta dunque come un grande spettacolo, con le migliori tenniste del circuito pronte a darsi battaglia sulla prestigiosa terra rossa del Foro Italico. L'attenzione del pubblico italiano sarà focalizzata in particolare su Jasmine Paolini, che cercherà di difendere con determinazione il titolo conquistato nella passata edizione, un'impresa che la vedrebbe confermarsi ai vertici del tennis mondiale.

Il cammino delle azzurre e le sfide più attese

Analizzando le proiezioni del tabellone, Jasmine Paolini, attuale numero otto del mondo, potrebbe affrontare sfide di grande spessore nelle fasi avanzate. Agli ottavi di finale, l'incrocio più probabile la vedrebbe opposta alla giovane russa Mirra Andreeva, mentre ai quarti il pericolo maggiore si chiama Coco Gauff. Come già evidenziato, la semifinale potrebbe riproporre la sfida con la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in un incontro che promette scintille. Il tabellone femminile si annuncia quindi particolarmente competitivo, con un nutrito gruppo di atlete in grado di ambire al prestigioso titolo romano.

Il sorteggio ha definito con chiarezza anche il percorso delle altre tenniste italiane in gara, alimentando la speranza di vedere più azzurre possibili protagoniste nelle fasi più calde del torneo. L'appuntamento romano rappresenta uno dei momenti culminanti della stagione sulla terra battuta, con il pubblico pronto a sostenere con passione le proprie beniamine in ogni match.