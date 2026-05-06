Il circuito di Le Mans si appresta a ospitare il Gran Premio di Francia della MotoGP, con Marco Bezzecchi e l'Aprilia favoriti. La scuderia di Noale, leader del Mondiale, sfrutterà le innovative alette aerodinamiche, le 'elephant ears', già testate con successo a Jerez. Queste soluzioni tecniche stabilizzano la RS-GP26 in frenata e riducono il beccheggio, vantaggio cruciale in caso di pista bagnata.

Bezzecchi, con cinque vittorie consecutive tra fine 2025 e inizio 2026, cercherà di ampliare il vantaggio di undici punti in classifica su Jorge Martin.

Il riminese ha già vinto a Le Mans nel 2023 e viene da un secondo posto a Jerez, dietro ad Alex Márquez. Martin, in ripresa dopo un infortunio, punta a confermare i progressi recenti.

Le sfide e le incognite del Gran Premio di Francia

Le Ducati, dopo la vittoria di Alex Márquez in Spagna, cercano riscatto, puntando sulla potenza del motore sul veloce tracciato francese. Marc Márquez, vincitore della Sprint a Jerez ma caduto in gara, è a 44 punti dalla vetta e affronta problemi fisici che ne limitano la competitività sulla lunga distanza. Pecco Bagnaia fatica ancora con la moto 2026. Borgo Panigale conta su VR46 (Fabio Di Giannantonio) e Alex Márquez. Più indietro la KTM con Pedro Acosta; Honda e Yamaha appaiono ancora distanti dai vertici.

Il meteo sarà un fattore chiave: previste piogge per domenica, con possibili rovesci anche venerdì. Sabato dovrebbe esserci una tregua, ma la variabilità influenzerà strategie e scelta pneumatici.

Il programma e le aspettative a Le Mans

Il Gran Premio di Francia si terrà dall'8 al 10 maggio sul circuito Bugatti di Le Mans, noto per la 24 Ore. Venerdì due sessioni di prove libere; sabato FP2, qualifiche e Sprint. La gara principale scatterà domenica alle 15:00. L'evento, con affluenza record, sarà trasmesso in diretta tramite MotoGP Video Pass e, nel Regno Unito, su TNT Sports.

Tra le curiosità, l'assenza di Maverick Vinales (Tech3), sostituito da Jonas Folger. L'attenzione francese su Johann Zarco, vincitore lo scorso anno e avvantaggiato dal bagnato. Le Mans si conferma un appuntamento atteso, promettendo spettacolo e incertezza grazie a innovazione, talento e meteo.