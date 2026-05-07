La notte dei playoff NBA ha regalato risposte significative, con i San Antonio Spurs e i New York Knicks protagonisti di prestazioni decisive. Nella Western Conference, gli Spurs hanno dimostrato grande carattere, pareggiando la serie di semifinale dopo la sconfitta in gara 1. Hanno superato i Minnesota Timberwolves con un netto 133-95, trascinati da un superlativo Victor Wembanyama, autore di 19 punti, 15 rimbalzi e 2 assist. Sul fronte orientale, i New York Knicks hanno consolidato il loro vantaggio sui Philadelphia 76ers, vincendo gara 2 per 108-102 e portandosi sul 2-0 nella serie della Eastern Conference.

La vittoria è stata sigillata da un eccellente Jalen Brunson, che ha messo a segno 26 punti e 6 assist, ben supportato da Karl-Anthony Towns con 20 punti.

Spurs: la reazione dominante in Western Conference

Gli Spurs hanno saputo ribaltare l'inerzia della serie dopo il passo falso iniziale, imponendosi con autorità sui Timberwolves. La partita è stata dominata fin dalle prime battute, con la squadra di San Antonio che ha preso saldamente il controllo del gioco. Un gioco corale e la notevole presenza fisica di Wembanyama sotto canestro sono stati i pilastri di questa vittoria schiacciante. I Minnesota Timberwolves, che nelle due stagioni precedenti avevano raggiunto la finale della Western Conference, hanno sofferto per la mancanza di una leadership offensiva incisiva.

Sia Julius Randle che Anthony Edwards non sono riusciti a lasciare il segno, chiudendo entrambi con soli 12 punti a testa, un dato che evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra.

Knicks: un passo avanti nella Eastern Conference

Nella Eastern Conference, i New York Knicks hanno confermato il successo di gara 1, aggiudicandosi anche gara 2 contro i Philadelphia 76ers. Quest'ultimi hanno dovuto fare a meno di una pedina fondamentale come Joel Embiid, e nonostante la buona prova di Tyrese Maxey, che ha realizzato 26 punti e 6 assist, non sono riusciti a contenere l'offensiva avversaria. La squadra di Philadelphia ha pagato a caro prezzo una scarsa precisione nei momenti cruciali del finale di partita.

I Knicks, invece, hanno potuto contare sulla determinazione di Brunson, autore di canestri decisivi nei momenti chiave del match, e sul contributo fondamentale di Towns, che ha aggiunto 20 punti al tabellino.

Dinamiche decisive delle partite

La vittoria dei San Antonio Spurs per 133-95 rappresenta una risposta chiara e potente dopo la sconfitta subita in gara 1. Questo risultato ha evidenziato la capacità della squadra di reagire prontamente e con forza sotto pressione, dimostrando una notevole resilienza. Parallelamente, la vittoria dei New York Knicks in gara 2 è stata il frutto di un incontro combattuto e avvincente, caratterizzato da continui cambi di vantaggio tra le due formazioni. Un parziale decisivo nel quarto periodo ha permesso ai Knicks di prendere il largo e di consolidare il proprio vantaggio nella serie, portandoli a un importante 2-0.