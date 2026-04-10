La regular season NBA 2025-2026 si avvia alla conclusione. La notte italiana ha offerto sei incontri cruciali per definire le posizioni di play-in e playoff. Spicca la vittoria dei New York Knicks sui Boston Celtics, mentre Houston Rockets e Los Angeles Lakers hanno consolidato le loro posizioni.

Knicks fermano Boston, successi per Lakers e Rockets

Al Madison Square Garden, i New York Knicks hanno superato i Boston Celtics per 112-106. L'incontro è stato equilibrato fino agli ultimi minuti, con Josh Hart (26 punti) decisivo. Questa vittoria avvicina i Knicks ai Celtics, frenando la loro corsa.

Successo casalingo per gli Houston Rockets, che hanno battuto i Philadelphia 76ers per 113-102. I Rockets avevano un vantaggio di 23 punti dopo tre quarti; i 76ers hanno tentato una rimonta, ma Kevin Durant ha chiuso la partita. È l'ottava vittoria consecutiva per Houston, segnale di grande forma.

In trasferta, i Los Angeles Lakers hanno superato i Golden State Warriors per 119-103. I Warriors, senza Steph Curry, hanno subito la quinta sconfitta nelle ultime sei gare. I Lakers sono tornati alla vittoria grazie a LeBron James, autore di 26 punti e 11 assist.

Gli altri incontri della notte e le implicazioni per i playoff

Tra le altre sfide: i Toronto Raptors hanno superato i Miami Heat per 128-114 (Brandon Ingram 38 punti); i Chicago Bulls hanno vinto in trasferta contro i Washington Wizards per 119-108 (Jones 31 punti); gli Indiana Pacers sono tornati al successo sui Brooklyn Nets per 123-94 con una prestazione corale.

La nottata NBA ha confermato l'intensa lotta per playoff e play-in. Diverse franchigie restano in corsa, con protagonisti in crescita. La continuità di Houston e la capacità dei Knicks di fermare Boston sono segnali importanti. La corsa ai playoff resta aperta, con Celtics e Raptors altalenanti. Le prestazioni di LeBron James e Kevin Durant restano cruciali, e la contesa si protrarrà fino all'ultimo turno.