La fase più attesa della stagione è finalmente iniziata: i playoff NBA hanno preso il via dopo la conclusione della regular season e dei play-in. Nella notte italiana, i New York Knicks e i Los Angeles Lakers hanno conquistato le prime, significative vittorie nelle rispettive serie, lanciando un chiaro messaggio alle avversarie e ai propri sostenitori. Sia Los Angeles che New York hanno così iniziato il loro percorso post-stagionale con il piede giusto.

Al Madison Square Garden, i Knicks hanno superato gli Atlanta Hawks con un punteggio di 113-102, portandosi sull’1-0 nella serie.

La partita ha visto un avvio equilibrato, con entrambe le formazioni a mantenere alte percentuali al tiro. Tuttavia, nel terzo quarto, la squadra di New York ha piazzato un parziale decisivo di 10-0, allungando fino a un vantaggio di +19 a meno di quattro minuti dalla fine. Il leader indiscusso, Jalen Brunson, ha brillato con 28 punti e 7 assist, mentre Karl-Anthony Towns ha contribuito con 25 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate. Per gli Hawks, i 26 punti di CJ McCollum non sono stati sufficienti. La differenza si è palesata anche dalla linea del tiro libero, dove i Knicks hanno realizzato 25 punti contro i soli 12 degli avversari.

La profondità della panchina: un fattore determinante

La vittoria dei Knicks è stata ulteriormente consolidata dalla solidità della loro panchina, capace di mantenere e ampliare il vantaggio nei momenti cruciali dell'incontro.

Jordan Clarkson ha offerto un contributo importante con 8 punti in meno di dodici minuti, mentre Mitchell Robinson si è distinto per le sue prestazioni difensive. L'attenta gestione delle rotazioni ha permesso ai titolari di non accumulare minuti eccessivi, con Brunson in campo per poco più di trentasei minuti e Towns per meno di trentatré. Al contrario, gli Hawks hanno mostrato difficoltà nel trovare risorse adeguate dai propri subentrati, non riuscendo a colmare il divario nei frangenti decisivi della gara.

I Lakers dominano contro i Rockets

Nell’altra sfida della notte, i Los Angeles Lakers hanno avuto la meglio sugli Houston Rockets con il punteggio di 107-98, conquistando anch'essi il primo punto della loro serie.

In attesa del rientro dall’infortunio di Luka Doncic, è stato Kennard a emergere come protagonista tra le fila dei Lakers, mettendo a segno 27 punti e realizzando giocate decisive per l'allungo sui Rockets. Anche LeBron James ha fornito un contributo fondamentale con 19 punti e 13 assist, trascinando Los Angeles a una vittoria cruciale per il prosieguo nei playoff. I Lakers hanno così inaugurato la post-season con il passo giusto, con l'obiettivo di dare una svolta positiva alla loro stagione.

Le doppie vittorie di Knicks e Lakers rappresentano un segnale forte e chiaro in vista delle prossime gare. Entrambe le squadre hanno dimostrato solidità e una notevole profondità nei rispettivi roster. I playoff NBA sono solo all'inizio, ma queste prime indicazioni confermano le ambizioni di New York e Los Angeles di recitare un ruolo da protagoniste fino alle fasi più avanzate della competizione.