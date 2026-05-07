L'ATP di Roma ospita una sfida intrigante nei trentaduesimi di finale: venerdì 8 maggio, il tennista statunitense Tommy Paul, testa di serie del torneo, incrocia la racchetta con l'australiano Aleksandar Vukic. L'incontro si svolgerà sulla terra battuta del Foro Italico, palcoscenico che richiede resistenza e tattica. L'obiettivo per entrambi è superare il turno per proseguire nel cammino di uno dei Master 1000 più affascinanti del circuito, accumulando punti preziosi.

Paul nettamente favorito contro Vukic

Le agenzie di scommesse indicano un favorito netto.

10Bet quota la vittoria di Tommy Paul a 1.10, mentre un successo di Aleksandar Vukic è dato a 6.00. Betfair offre Paul a 1.13 e Vukic a 6.25. L'esito del match pende dalla parte della testa di serie numero 18. Il pronostico è indirizzato verso una vittoria di Paul, ma il tennis su terra battuta può riservare sorprese, e Vukic, giocando senza pressione, potrebbe rivelarsi un avversario ostico, soprattutto se il suo servizio funzionerà con continuità.

Paul, un Madrid deludente

Lo stato di forma dei due giocatori presenta un quadro contrastante. Tommy Paul arriva a Roma dopo un'eliminazione al primo turno dell'ATP di Madrid contro Agustin Tirante. Le statistiche di quel match evidenziano criticità nel gioco dell'americano: nonostante una buona percentuale di prime (68%), ha vinto solo il 71% dei punti con la prima e un preoccupante 40% con la seconda.

Il dato più allarmante è lo 0 su 2 nelle palle break convertite. A questo si aggiunge un bilancio negativo tra vincenti (15) ed errori non forzati (31), che spiega la sconfitta per 5-7, 4-6.

Vukic, la spinta dalla vittoria

Di tutt'altro umore è Aleksandar Vukic, che ha esordito sulla terra romana superando in tre set Patrick Kypson. La performance dell'australiano è stata solida. Il suo servizio è stato un'arma fondamentale, con 11 ace e il 76% di punti vinti con la prima palla. Vukic ha mostrato grande cinismo, convertendo 6 delle 12 palle break a sua disposizione. Il rapporto tra vincenti (34) ed errori gratuiti (21) è positivo e il suo 100% di efficacia a rete (6 punti su 6) testimonia la capacità di chiudere il punto quando si spinge in avanti.

Dopo aver perso il secondo set, la sua reazione nel parziale decisivo, vinto per 6-0, denota una condizione mentale e fisica ottimale.

Ranking e precedenti: una sfida inedita

Il divario tra i due atleti è evidente anche guardando la classifica mondiale ATP. Tommy Paul occupa la posizione numero 18 con 1975 punti. Aleksandar Vukic naviga alla posizione numero 99 con 626 punti, con un trend in discesa nel suo ranking recente. Questo incontro rappresenta per lui un'occasione per guadagnare punti importanti. Per quanto riguarda i precedenti, non risultano scontri diretti ufficiali tra i due nel circuito maggiore. Si tratterà quindi di una sfida inedita, un fattore che aggiunge imprevedibilità al match: nessuno dei due ha riferimenti diretti sullo stile di gioco dell'altro, e l'adattamento tattico durante i primi game potrebbe giocare un ruolo cruciale.

La partita si prospetta come un banco di prova per Tommy Paul, chiamato a dimostrare il suo valore di testa di serie e a cancellare la prestazione negativa di Madrid. Dall'altra parte della rete, Aleksandar Vukic scenderà in campo con la fiducia data dalla vittoria al primo turno e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà l'avversario con il suo potente servizio e un gioco aggressivo.