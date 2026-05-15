Il PGA Championship, il secondo e attesissimo Major stagionale, ha preso il via con un primo giro all'insegna dell'equilibrio. Sei golfisti si sono distinti, conquistando la vetta della classifica provvisoria con un eccellente punteggio di tre colpi sotto il par. Tra questi, spicca Scottie Scheffler, uno dei favoriti, che ha dimostrato subito la sua determinazione.

Il prestigioso torneo, giunto alla sua 108ª edizione, si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Aronimink Golf Club, a Newtown Square, in Pennsylvania. Nel gruppo di testa, con un parziale di –3, figurano, oltre a Scheffler, anche Justin Thomas, Aldrich Potgieter, Stephan Jaeger, Min Woo Lee e Ryo Hisatsune.

Questi atleti hanno saputo interpretare al meglio le sfide poste dal campo.

A ridosso dei leader, con un punteggio di –2, si sono piazzati altri nomi di spicco come Xander Schauffele e il tedesco Martin Kaymer, mantenendosi in una posizione promettente.

Non tutti, però, hanno avuto un inizio altrettanto brillante. Rory McIlroy, uno dei golfisti più attesi e recente trionfatore del Masters di Augusta, ha incontrato notevoli difficoltà. Il nordirlandese ha concluso il suo giro con un punteggio di +4, un risultato che lo posiziona lontano dai primi e richiederà una performance eccezionale per risalire la classifica.

La sfida del campo e le performance dei protagonisti

La giornata inaugurale del PGA Championship ha offerto uno spettacolo avvincente, con i sei giocatori in testa che hanno dimostrato grande maestria nel superare le insidie del percorso.

Oltre ai già menzionati Scottie Scheffler e Justin Thomas, che hanno confermato il loro status di top player con un solido –3, anche Aldrich Potgieter, Stephan Jaeger, Min Woo Lee e Ryo Hisatsune hanno aperto il torneo con un giro di 67 colpi (–3), consolidando il gruppo di testa.

Le condizioni dell’Aronimink Golf Club si sono rivelate un fattore determinante. Il campo si è presentato particolarmente impegnativo, caratterizzato da un rough denso e green difficili, che hanno messo a dura prova la precisione e la strategia di ogni golfista. Nonostante la complessità del tracciato, la capacità di realizzare birdie è stata dimostrata da diversi atleti.

La difficoltà del percorso ha avuto un impatto particolarmente negativo su Rory McIlroy.

I suoi problemi con il primo colpo dal tee shot, che ha spesso trovato il rough, hanno compromesso la possibilità di approcci precisi e lo hanno costretto a recuperi complessi. Questa serie di errori ha contribuito al suo punteggio elevato, ponendolo in una posizione di svantaggio che richiederà una pronta reazione per non compromettere le sue speranze in questo importante Major.