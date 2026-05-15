Elina Svitolina ha conquistato un posto di prestigio nella finale femminile degli Internazionali d'Italia, superando in una sfida avvincente e ricca di momenti decisivi la numero uno del mondo, Iga Swiatek. Il confronto, andato in scena sul campo centrale del celebre Foro Italico, ha visto l'atleta ucraina imporsi in tre set con il punteggio finale di 6-4, 2-6, 6-2. Un match intenso, durato ben due ore e tredici minuti, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo punto.

L'inizio della partita ha mostrato una Svitolina estremamente determinata, capace di aggiudicarsi il primo parziale grazie a un tennis solido e a una gestione impeccabile dei punti cruciali.

La reazione di Swiatek non si è fatta attendere: la tennista polacca ha imposto il proprio ritmo nel secondo set, pareggiando i conti con autorità. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, l'ucraina ha saputo ritrovare la lucidità e la concentrazione necessarie per chiudere l'incontro a suo favore, assicurandosi così la possibilità di contendersi il prestigioso titolo romano.

Svitolina: una vittoria di carattere e resilienza

La prestazione di Elina Svitolina è stata un esempio di notevole tenuta mentale e di straordinaria capacità di reagire alle difficoltà. Nonostante la netta sconfitta nel secondo set, l'ucraina non si è lasciata sopraffare, dimostrando una grande forza interiore nel riprendere saldamente le redini dell'incontro.

Il punteggio finale di 6-4, 2-6, 6-2 non solo racconta l'equilibrio e l'intensità della sfida, ma testimonia anche la sua incrollabile determinazione, che ha saputo regalare emozioni vibranti al pubblico presente.

Con questo trionfo, Svitolina approda alla finale degli Internazionali d'Italia, dove si misurerà con l'americana Coco Gauff. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per l'atleta, soprattutto considerando il calibro dell'avversaria appena sconfitta, Iga Swiatek, che detiene la prima posizione nel ranking mondiale. La sua ascesa alla finale sottolinea la sua rinnovata forma e la sua ambizione di tornare ai vertici del tennis internazionale.

Il ritorno di Svitolina alla finale dopo sei anni

Questa attesa finale segna un momento importante per Elina Svitolina, che torna a disputare l'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia dopo un'assenza di ben sei anni. L'ultima volta che l'ucraina aveva raggiunto la finale di questo prestigioso torneo risaliva infatti al 2018. Questo ritorno conferma la sua eccezionale capacità di competere ai massimi livelli e di raggiungere le fasi decisive dei grandi eventi, anche dopo periodi di pausa o sfide personali.

La prossima sfida contro Coco Gauff si preannuncia particolarmente avvincente e ricca di spunti tecnici. Svitolina cercherà di capitalizzare l'entusiasmo e la fiducia accumulati durante questo percorso trionfale per tentare di conquistare il desiderato titolo romano. Il pubblico del Foro Italico è pronto ad assistere a un'altra emozionante battaglia tennistica.