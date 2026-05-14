Daniil Medvedev, campione in carica degli Internazionali d’Italia, ha conquistato l’accesso alle semifinali del prestigioso torneo romano. Il tennista russo ha ottenuto una vittoria combattuta contro il giovane spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5. La sfida, disputata sul rosso del Foro Italico, è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e si è decisa solo negli ultimi giochi, al termine di due ore e ventitré minuti di gioco.

Il ventenne madrileno Landaluce, ex numero uno mondiale junior, ha iniziato l’incontro con grande determinazione, imponendosi nei primi cinque giochi e aggiudicandosi il primo set con un netto 6-1.

Il suo tennis aggressivo e preciso in risposta ha messo in seria difficoltà Medvedev. Tuttavia, il russo, grazie alla sua esperienza, ha saputo reagire con efficacia, ribaltando la situazione e conquistando il secondo parziale. Nel terzo set, l’equilibrio è rimasto in bilico fino all’ultimo game, quando Medvedev ha piazzato l’allungo decisivo che gli ha permesso di chiudere l’incontro.

Medvedev sfiderà Sinner in semifinale

Con questo successo, Medvedev si prepara ad affrontare un’attesissima semifinale contro Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo. L’incontro promette grande spettacolo, considerando che Sinner arriva all’appuntamento con una striscia record di trentadue vittorie consecutive nei Masters 1000, a conferma del suo straordinario stato di forma.

Il campione in carica cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno proprio a Roma, in una sfida che si preannuncia di altissimo livello.

Landaluce, una settimana da protagonista

Nonostante la sconfitta, Martin Landaluce lascia il torneo con la consapevolezza di aver compiuto un importante passo avanti nel circuito maggiore. Durante la sua settimana romana, il giovane spagnolo ha dimostrato il suo potenziale vincendo ben cinque partite. Grazie a questi risultati, Landaluce guadagnerà trentadue posizioni nel ranking ATP, raggiungendo il sessantaduesimo posto mondiale. La sua prestazione contro un top 10 come Medvedev conferma la sua crescita costante e il suo futuro promettente. Nell’altra semifinale del torneo, si affronteranno Luciano Darderi e Casper Ruud.