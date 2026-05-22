Lucia Bronzetti si prepara a scendere in campo tra le protagoniste italiane nel prestigioso tabellone principale del singolare femminile al Roland Garros. L'atleta romagnola ha brillantemente conquistato l'accesso al torneo parigino superando l'ultimo e decisivo turno di qualificazioni, al termine di una sfida particolarmente intensa e combattuta contro l'ucraina Katarina Zavatska.

La partita, durata quasi due ore e cinquanta minuti, ha visto Bronzetti prevalere grazie al ritiro dell'avversaria. Un epilogo che ha coronato una rimonta di carattere: dopo aver ceduto il primo set con il punteggio di 3-6, l'azzurra ha saputo reagire con grande determinazione, aggiudicandosi il secondo set al tie-break.

Nel terzo e decisivo parziale, Bronzetti si era già portata in un significativo vantaggio di 3-0 quando Zavatska è stata costretta ad abbandonare il campo. Questa vittoria cruciale le assicura un posto tra le migliori, unendosi a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, già ammesse di diritto, e portando così a tre il numero delle tenniste italiane in gara nel singolare femminile.

Il percorso trionfale di Bronzetti nelle qualificazioni

Il cammino di Lucia Bronzetti verso il main draw del Roland Garros è stato costellato da incontri di alto livello e grande intensità. Nel secondo turno delle qualificazioni, la tennista italiana aveva affrontato un emozionante derby tutto azzurro contro la connazionale Lucrezia Stefanini.

In quell'occasione, Bronzetti si era imposta con un netto 6-4 6-1 in poco più di un'ora e nove minuti di gioco, dimostrando fin da subito la sua eccellente forma e la capacità di gestire la pressione.

Questa qualificazione rappresenta un traguardo significativo per Bronzetti, che per la seconda volta in questa stagione raggiunge la partita decisiva per l'accesso al tabellone principale di un torneo dello Slam, dopo l'esperienza all'Australian Open. Il 2026 si è rivelato un anno piuttosto complesso per la romagnola, caratterizzato da diverse difficoltà e un numero limitato di vittorie. Tuttavia, l'affermazione al Roland Garros costituisce un importante segnale di crescita, resilienza e rinnovata fiducia nelle proprie capacità, proiettandola con slancio verso le sfide future.

Le speranze italiane al Roland Garros

Con l'ingresso di Lucia Bronzetti, il contingente italiano nel tabellone femminile del Roland Garros si rafforza notevolmente, alimentando le speranze e l'entusiasmo degli appassionati. La presenza di tre atlete come Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e ora Bronzetti, che ha dimostrato una determinazione esemplare nel superare le qualificazioni, promette di regalare emozioni e prestazioni di alto livello. L'attenzione del pubblico italiano sarà dunque focalizzata sulle performance delle tre azzurre, chiamate a rappresentare al meglio il tennis femminile nazionale su uno dei palcoscenici più prestigiosi e iconici del circuito internazionale, con l'obiettivo di raggiungere risultati importanti.