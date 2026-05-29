Coco Gauff, numero 4 del ranking mondiale, e Anastasia Potapova, numero 30 WTA, si sfideranno nei sedicesimi di finale del Roland Garros. La partita è in programma sabato 30 maggio, con inizio previsto per le ore 09:00 sui campi in terra battuta di Parigi. In palio c'è un posto negli ottavi di finale del secondo Slam stagionale.

Gauff favorita, ma Potapova punta all'exploit

Le quote dei principali bookmaker indicano Coco Gauff come netta favorita. La vittoria della statunitense è quotata tra 1.30 e 1.33, a testimonianza di un'alta probabilità di successo.

Anastasia Potapova è invece considerata l'outsider, con una quota di 3.40. Il pronostico, basato su ranking, stato di forma e valutazioni dei bookmaker, pende dalla parte di Gauff, la cui solidità e l'esperienza nei grandi tornei la rendono la candidata principale al passaggio del turno.

Analisi tecnica: Gauff aggressiva, Potapova più solida al servizio

Coco Gauff ha raggiunto questo turno dopo una vittoria netta contro Mayar Sherif per 6-3, 6-2. La sua performance è stata caratterizzata da un equilibrio tra vincenti (23) ed errori non forzati (23), con un gioco aggressivo ma controllato. Ha mostrato grande efficacia con la prima di servizio, ottenendo il 69% dei punti (25 su 36) e un buon 67% complessivo.

Una potenziale vulnerabilità è emersa sulla seconda di servizio, dove ha convertito solo il 28% dei punti (5 su 18). In risposta, Gauff ha vinto il 60% dei punti, mettendo a segno 7 break su 16 opportunità.

Il percorso di Anastasia Potapova è stato più complesso, con una vittoria in tre set contro Katie Boulter (5-7, 6-4, 6-2). Anche lei ha servito bene con la prima, portando a casa il 69% dei punti (35 su 51), ma la sua seconda di servizio è stata più efficace, con il 41% di punti vinti. La criticità maggiore per Potapova risiede nell'elevato numero di errori non forzati (43 a fronte di 22 vincenti). Questo gioco ad alto rischio potrebbe penalizzarla contro la solidità di Gauff. Nonostante l'incostanza, Potapova ha dimostrato cinismo nei momenti chiave, convertendo 7 palle break su 12.

Ranking e precedenti: la differenza di posizionamento

Coco Gauff occupa la posizione numero 4 del ranking mondiale con 6749 punti, confermandosi una protagonista assoluta del circuito. La sua classifica riflette talento, continuità di risultati e maturità tattica. Anastasia Potapova è attualmente numero 30 WTA con 1470 punti, con un movimento in classifica segnalato come "in salita", indice del suo ottimo momento di forma.

Il match si preannuncia come uno scontro di stili: la solidità e la potenza controllata di Gauff contro l'esuberanza e il gioco ad alto rischio di Potapova. La chiave tattica potrebbe risiedere nella capacità di Gauff di difendersi e contrattaccare, costringendo Potapova a giocare un colpo in più e ad aumentare le probabilità di errore.