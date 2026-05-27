Un inizio di torneo movimentato per Coco Gauff, campionessa in carica del Roland Garros e attuale numero quattro del mondo. La tennista statunitense è stata infatti coinvolta in un incidente d’auto poco prima del suo esordio nello Slam parigino di quest’anno, un episodio che ha preceduto la sua convincente vittoria contro la connazionale Taylor Townsend.

L’imprevisto è avvenuto mentre l’atleta si recava ai campi. L’auto che la stava trasportando ha urtato un palo, costringendola a prendere un taxi. “Ho sentito una leggera scossa. Ho rovesciato del succo dappertutto in macchina.

Dato che era completamente distrutta, alla fine abbiamo preso un taxi”, ha spiegato la giovane campionessa. Nonostante lo spavento, Gauff ha interpretato l’accaduto come un segnale di buon auspicio: “È stata una giornata frenetica, ma credo che possa essere di buon auspicio. Quando succede qualcosa del genere, ti aiuta a non pensare troppo alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui, sana e salva”.

Un debutto vincente nonostante gli imprevisti

L’incidente d’auto non ha intaccato la determinazione di Coco Gauff, che si è presentata regolarmente in campo per il suo match di primo turno. Con una prestazione solida e concentrata, la statunitense ha superato agevolmente Taylor Townsend (6-4, 6-0).

Questa vittoria, ottenuta dopo una mattinata turbolenta, ha rafforzato l’idea della tennista che gli imprevisti possano servire a stemperare la tensione pre-partita, trasformandosi in un elemento di buon auspicio per il torneo.

Altri dettagli di una giornata fuori dall'ordinario

La serie di contrattempi per Coco Gauff non si è conclusa con l’incidente. Prima di scendere in campo, la giocatrice ha affrontato un altro inconveniente: il suo vestito si è bloccato, richiedendo l’intervento del fisioterapista nei bagni dell’impianto. Questo episodio, raccontato con un sorriso, ha rafforzato la convinzione della tennista che l’accumulo di queste disavventure l’abbia aiutata a mantenere la mente sgombra dalla pressione della partita. Una conferma della sua capacità di gestire lo stress, ribadendo la sua gratitudine per essere arrivata sana e salva e pronta a competere al prestigioso torneo.