Allo stadio Giovanni Zini di Cremona si accendono i riflettori sulla 35ª giornata di Serie A, che vede la Cremonese affrontare la Lazio in una sfida cruciale. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30 di lunedì 4 maggio, in un incontro che promette emozioni e risvolti significativi per gli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni. Per i padroni di casa, la posta in gioco è la salvezza, mentre i biancocelesti mirano a consolidare le proprie ambizioni in zona Europa.

Le Formazioni Ufficiali in Campo

Le formazioni ufficiali rivelano le scelte tattiche dei due tecnici.

La Cremonese scende in campo con un solido 4-4-2, schierando Audero tra i pali. La linea difensiva è composta da Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella, mentre a centrocampo agiranno Floriani, Maleh, Grassi e Zerbin. L'attacco è affidato alla coppia Bonazzoli e Sanabria, sotto la guida di mister Marco Giampaolo.

La Lazio risponde con un offensivo 4-3-3: Motta difende la porta, con Marusic, Provstgaard, Romagnoli e Nuno Tavares a formare il reparto arretrato. Il centrocampo vede Basic, Patric e Taylor, mentre il tridente d'attacco è formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni. La panchina biancoceleste è guidata da Maurizio Sarri.

Obiettivi Stagionali: Salvezza e Europa

Per la Cremonese, questa partita rappresenta un crocevia fondamentale nella lotta per la salvezza.

La squadra di Giampaolo si trova attualmente a quattro punti dal Lecce, che ha recentemente conquistato una vittoria contro il Pisa. Un successo odierno permetterebbe ai grigiorossi di ridurre il divario a una sola lunghezza, mantenendo vive le speranze con tre giornate ancora da disputare. Il calendario residuo offre alla Cremonese impegni contro squadre che non hanno più obiettivi di classifica o sono già retrocesse, come Pisa, Udinese e Como, prospettando un finale di stagione combattuto e potenzialmente decisivo.

Sul fronte opposto, la Lazio ha lo sguardo rivolto all'Europa e alla prestigiosa finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 13 maggio. Una vittoria in questa giornata consentirebbe ai biancocelesti di scalare la classifica, raggiungendo il settimo posto e superando Sassuolo e Bologna.

Questo posizionamento li porterebbe a soli quattro punti dall'Atalanta, rafforzando le loro aspirazioni europee.

Dettagli Arbitrali e Statistiche Chiave

A dirigere l'incontro è l'arbitro Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e C. Rossi. Il ruolo di quarto uomo è ricoperto da Calzavara, mentre al VAR e all'AVAR operano rispettivamente Camplone e Mazzoleni, garantendo la supervisione tecnologica della gara.

Le statistiche pre-partita evidenziano un dato interessante per entrambe le formazioni: sia la Cremonese che la Lazio hanno dimostrato una notevole solidità quando sono riuscite a segnare per prime in questa stagione. I grigiorossi vantano un record di sei vittorie e tre pareggi in queste circostanze, mentre i biancocelesti hanno collezionato dodici vittorie e cinque pareggi.

Al contrario, la tendenza si inverte drasticamente quando subiscono il primo gol: nessuna delle due squadre è mai riuscita a vincere dopo essere andata in svantaggio. La Cremonese ha registrato un pareggio e ben diciotto sconfitte in tali situazioni, e la Lazio tre pareggi e dieci sconfitte, sottolineando l'importanza cruciale del primo gol in questa sfida.