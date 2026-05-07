Lorenzo Sonego ha concluso la sua avventura agli Internazionali d’Italia al primo turno. Il tennista torinese, numero 66 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, numero 62, con un doppio 6-3, 6-3. L’incontro, disputato sul campo Centrale di Roma, si è concluso in un’ora e 41 minuti.

Nonostante un avvio determinato, Sonego non ha trovato il ritmo contro un avversario solido e aggressivo. Buse ha imposto il proprio gioco fin dai primi scambi, strappando il servizio all’azzurro in entrambi i set e mantenendo il controllo del punteggio.

La prestazione di Sonego non è bastata ad arginare la determinazione del peruviano, che ha chiuso la sfida senza concedere opportunità di rimonta.

L'andamento del match e l'avanzamento di Buse

Il match ha visto Ignacio Buse imporsi grazie a una maggiore efficacia nei momenti chiave, sfruttando le occasioni di Sonego e con solidità al servizio. L’azzurro ha provato a reagire, ma senza cambiare l’inerzia della partita. Con questa vittoria, Ignacio Buse si è guadagnato l’accesso al secondo turno, dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.

Per Lorenzo Sonego, un’uscita di scena amara che ha interrotto il suo percorso nel torneo romano al primo ostacolo. Il pubblico del Centrale ha sostenuto il tennista italiano, ma la differenza di rendimento è risultata decisiva per l’esito.

Il percorso stagionale di Sonego e il prossimo impegno di Buse

Negli ultimi mesi, Sonego aveva alternato buone prestazioni a risultati meno brillanti, cercando continuità nel circuito ATP. L’eliminazione agli Internazionali d’Italia rappresenta una battuta d’arresto, ma il torinese potrà ora concentrarsi sui prossimi appuntamenti. Ignacio Buse prosegue il suo cammino nel torneo e si prepara ad affrontare Frances Tiafoe, giocatore statunitense noto per potenza e dinamismo, in un secondo turno che si preannuncia combattuto.