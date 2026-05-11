La stagione di Formula 1 2026 è segnata da un’intensa sfida interna in Mercedes, che sta mettendo a dura prova George Russell. Dopo aver conquistato una sola vittoria nei primi quattro Gran Premi, il pilota britannico si trova a inseguire il compagno di squadra, il diciannovenne Kimi Antonelli, che ha già ottenuto tre successi consecutivi. Questa dinamica genera una pressione palpabile su Russell, specialmente considerando la superiorità della Mercedes in questa fase iniziale del campionato.

Con sei vittorie in carriera, Russell non ha mai affrontato un esame così profondo nella sua corsa al titolo.

La domanda cruciale è se questa pressione possa rivelare debolezze finora inesplorate. Sebbene alcuni siano pronti a criticarlo, è necessario attendere un campione più ampio di gare per trarre conclusioni definitive sull'equilibrio di potere nel team. Il compito di Russell, potenzialmente decisivo per la sua carriera, è assicurarsi che tale equilibrio si sposti a suo favore.

Il dominio di Antonelli e le sfide di Russell

Il percorso verso un campionato mondiale è raramente lineare, anche con la vettura più performante. Antonelli ha dimostrato la sua forza con vittorie consecutive in Cina, Giappone e Miami, ribaltando le gerarchie iniziali e prendendo la guida del mondiale. A Miami, in particolare, il giovane pilota ha conquistato pole position e vittoria, mentre Russell ha chiuso al quarto posto, con un distacco di quarantatré secondi.

Russell ha riconosciuto le difficoltà, attribuendole a problemi in qualifica in Cina, una safety car sfavorevole in Giappone e un circuito di Miami poco congeniale al suo stile di guida. Nonostante ciò, ha dichiarato: “È un pilota fantastico ed eccezionalmente veloce fin dal primo giorno. Ho ancora fiducia in me stesso. Ci sono già passato, non ho dimenticato come si guida.”

Il prossimo appuntamento a Montreal assume un’importanza cruciale per Russell, che ha già trionfato su questo circuito l'anno precedente. Il team principal Toto Wolff ha ribadito la sua fiducia nel pilota: “George è un killer. Ciò che lo rende così bravo è che non smette mai di lottare o attaccare.

Ci sta mettendo tutto e non lascerà nulla di intentato.”

Montreal e il fattore Bonnington: un crocevia per Russell

Il Gran Premio del Canada è visto da molti osservatori come un vero e proprio crocevia per le ambizioni di Russell. David Croft, commentatore di Sky Sports F1, ha sottolineato l'importanza della gara di Montreal, anche alla luce degli aggiornamenti tecnici significativi attesi per la Mercedes. Croft ha avvertito: “Se George non batterà Kimi con gli aggiornamenti Mercedes in arrivo, e che varranno parecchio da quanto ci è dato credere, su una pista che lui considera una delle sue migliori, e che Toto Wolff definisce una delle sue migliori, allora gli allarmi inizieranno davvero a suonare per me.”

Un altro elemento chiave in questa sfida è la presenza di Peter “Bono” Bonnington come ingegnere di pista di Antonelli.

Bonnington, figura storica che ha guidato Lewis Hamilton a sei dei suoi sette titoli mondiali, ricopre ora anche il ruolo di Head of Race Engineering in Mercedes. Secondo Croft, questa partnership conferisce ad Antonelli un vantaggio strategico notevole: “George non sta solo correndo contro Kimi. Sta correndo contro quella che, a mio parere, è una nuova e ottima partnership.” Anche Juan Pablo Montoya ha evidenziato il ruolo significativo di Bonnington nel percorso di crescita di Antonelli. La pressione su Russell è destinata ad aumentare, e la gara di Montreal si preannuncia come un momento decisivo per la stagione della Mercedes e per le aspirazioni di George Russell.