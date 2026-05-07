Jan-Willem van Schip, ciclista olandese trentunenne noto per le sue soluzioni tecniche innovative, è stato squalificato dal Tour of Hellas 2026 (Giro di Grecia) dall'UCI, la federazione internazionale del ciclismo. Una decisione che riaccende la tensione tra Van Schip e l’UCI, un rapporto da tempo segnato da controversie legate alle sue scelte all’avanguardia in fatto di materiali.

'Bici in regola, ma hanno trovato un modo per fregarmi'

L’atleta, che si è sempre distinto per spingere ai limiti la tecnologia applicata alle biciclette, ha dovuto affrontare sanzioni simili in passato.

Lo scorso anno, era stato escluso dal Giro d’Olanda a causa di un contestato reggisella innovativo; in altre occasioni, già gli erano stati contestati altri componenti della bici, come il manubrio.

Anche questa volta, van Schip non si ritiene responsabile di alcuna violazione. Secondo la squadra Azérion/Villa Valkenburg, la sua bici era correttamente omologata e tutti i documenti erano in regola. Il problema riscontrato riguarderebbe la sua posizione in sella, in particolare l’appoggio degli avambracci sul manubrio, una postura comune tra molti ciclisti ma ritenuta irregolare dai commissari del Giro di Grecia.

Il ciclista olandese ha espresso la sua frustrazione in un video diffuso sui social media: "La bici è perfettamente in regola, ma hanno trovato un altro modo per fregarmi.

La posizione, a quanto pare, non è corretta perché mi appoggio sugli avambracci. Ma lo fanno tutti". Una dichiarazione che sottolinea quanto Van Schip percepisca la decisione come ingiusta e mirata. Il compagno di squadra Bram Danklof non ha risparmiato critiche all’UCI definendo questa squalifica come una vera e propria "persecuzione".

"Van Schip non ha infranto nessuna regola né norma di sicurezza – ha affermato –. L’UCI dovrebbe vergognarsi per come sta gestendo questa situazione".

Anche Paul Tabak, proprietario del team, ha confermato che sono stati avviati contatti con le autorità competenti per tentare di ribaltare la decisione, pur senza successo.

Dear @UCI_cycling, can you please explain why you would disqualify the rider on the first picture because of the steer holding position, but not the riders on the next ones? What is the difference? pic.twitter.com/XhOt9t9Ein — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 7, 2026

'Ho la sensazione di non essere il benvenuto'

Van Schip aveva già raccontato in un’intervista a WielerFlits, all’inizio di dicembre, la difficoltà di collaborare con l’UCI, lamentando la mancanza di sostegno verso le sue innovazioni tecniche. "Non mi sento per nulla supportato. Anzi, ho la costante sensazione di non essere il benvenuto, quasi uno spauracchio da evitare. E questo è molto doloroso", aveva spiegato.

La squalifica arriva in un momento particolarmente amaro per la squadra Azérion/Villa Valkenburg, reduce da una brillante prestazione nella tappa d’apertura del Giro di Grecia.

Van Schip è stato protagonista di un attacco nel finale e la vittoria è poi andata al suo compagno di squadra, il belga Mathis Avondts.

La controversia legata a Van Schip riaccende dunque il dibattito sul confine tra innovazione tecnica e regolamenti nel ciclismo, con un atleta pronto a sfidare le convenzioni e una UCI attenta a mantenere l’ordine nelle regole della disciplina.