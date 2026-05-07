Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha ufficialmente dato il via alla sua avventura agli Internazionali d'Italia, scendendo in campo per il primo allenamento al Foro Italico. L'appuntamento, attesissimo dagli appassionati, era fissato per il pomeriggio odierno, alle ore 17, su uno dei campi secondari del prestigioso torneo romano. Qui, l'azzurro ha dedicato circa un'ora e mezza a prendere confidenza con la terra rossa, una fase cruciale in vista del suo imminente debutto nel tabellone principale.

Il primo contatto con la terra del Foro Italico

La sessione di preparazione, durata come previsto circa novanta minuti, si è svolta sul campo 14 del Foro Italico. Questo rappresenta il primo contatto diretto dell'italiano con la superficie di gioco romana in questa edizione del torneo, dopo aver trascorso i giorni precedenti in palestra per un lavoro di condizionamento fisico. L'importanza di questa prima uscita è fondamentale per Sinner, che deve calibrare i propri colpi e movimenti su una superficie che presenta caratteristiche peculiari.

La preparazione specifica per il torneo romano

L'arrivo di Jannik Sinner a Roma è avvenuto lunedì 4 maggio, e da allora la sua preparazione è stata meticolosa.

La sessione pomeridiana sul campo 14, dalle 17:00 alle 18:30, è stata interamente dedicata all'adattamento specifico richiesto dalla terra rossa del Foro Italico. Questa superficie, infatti, è nota per essere più lenta e umida rispetto a quella incontrata, ad esempio, nei tornei precedenti come quello di Madrid. Tale differenza richiede un affinamento della tecnica e della strategia di gioco, elementi su cui l'azzurro ha lavorato intensamente durante l'allenamento.

Verso il debutto nel tabellone principale

Il debutto ufficiale di Sinner nel tabellone principale degli Internazionali d'Italia è atteso con grande interesse. L'italiano scenderà in campo nel secondo turno, affrontando il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.

L'incontro è in programma tra venerdì e sabato, con la data del 9 maggio già indicata per l'esordio del campione. L'allenamento odierno, quindi, assume un ruolo chiave nella fase di rifinitura, permettendo a Sinner di affinare la propria condizione e strategia in vista di un inizio di torneo che si preannuncia impegnativo.