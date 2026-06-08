Il campione di tennis Jannik Sinner, attualmente numero uno del ranking mondiale, si è recato oggi, lunedì 8 giugno 2026, presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici. Questi esami, la cui programmazione era stata definita da tempo, sono finalizzati a investigare e chiarire le cause di un malore che l'atleta ha accusato durante il secondo turno del prestigioso torneo del Roland Garros, mentre era impegnato nel match contro il tennista Juan Manuel Cerundolo. L'iter diagnostico avviato proseguirà anche nella giornata di domani, martedì 9 giugno, sempre all'interno della medesima struttura ospedaliera milanese, per completare il quadro clinico.

Dettagli sugli accertamenti e il malore al Roland Garros

Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Jannik Sinner hanno avuto inizio questa mattina e si sono protratti per diverse ore, fino al pomeriggio inoltrato. Si tratta di un check-up medico approfondito, attentamente pianificato per analizzare le ragioni del crollo fisico che ha caratterizzato la sua performance durante l'incontro con l'argentino Cerundolo. L'episodio del Roland Garros, che ha visto l'eliminazione del tennista al secondo turno, ha reso indispensabile questa serie di controlli per monitorare e comprendere appieno le sue condizioni di salute. La priorità è individuare eventuali problematiche che possano aver influito sul suo stato fisico in campo.

Il periodo di riposo e la ripresa degli impegni

Nei giorni che hanno preceduto l'inizio di questi importanti esami medici, Sinner aveva trascorso un periodo di meritato relax. Era stato avvistato in Sardegna, dove si era concesso una pausa insieme alla sua fidanzata Laila. Questa fase di riposo è stata cruciale prima di affrontare l'impegno degli accertamenti clinici. Dopo la prima giornata di controlli al San Raffaele, il tennista farà ritorno in ospedale per completare l'intero iter diagnostico. L'esito finale di questi accertamenti sarà di fondamentale importanza per valutare con precisione le sue condizioni fisiche e per pianificare al meglio i suoi prossimi impegni sportivi, garantendo il suo ritorno in campo in piena forma.