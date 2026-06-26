Il Piemonte si prepara a incoronare il nuovo campione italiano di ciclismo su strada per il 2026. Sabato 27 giugno i migliori professionisti del panorama nazionale si sfideranno in una prova in linea che, a differenza delle edizioni più recenti, strizza marcatamente l'occhio alle ruote veloci del gruppo.

I partenti del campionato italiano di ciclismo 2026 pic.twitter.com/n4rkHV8z5Z — Alessandro Cheti (@girociclismo) June 26, 2026

Il percorso: da Asti a Cuneo nel segno dei velocisti

La gara prenderà il via da Asti a quota 165 metri sul livello del mare.

Il tracciato è idealmente diviso in due parti distinte:

I primi 92 km rappresentano la sezione più mossa e vallonata della giornata. Qui il gruppo dovrà superare le uniche due asperità altimetriche inserite dagli organizzatori: il primo GPM a Monforte d'Alba (km 42,2 di corsa a quota 466 metri) e il secondo GPM posizionato al km 74,7 in località Murazzano , a 696 metri di altitudine.

I restanti chilometri che conducono verso il traguardo sono invece pressoché pianeggianti, lo scenario ideale per permettere alle squadre dei velocisti di controllare i tentativi di fuga e organizzare i treni.

Il finale tecnico a Cuneo

L'epilogo della corsa si svilupperà all'interno di un circuito cittadino a Cuneo di circa 10 km, da ripetere per due volte.

Gli ultimi metri richiederanno massima concentrazione da parte dei corridori:

A 1200 metri dall'arrivo si affronterà una curva a destra piuttosto impegnativa che immette nello storico rettilineo di via Roma , caratterizzato da un fondo in pavé.

Al termine del pavé si tornerà a pedalare sull'asfalto, ma negli ultimi 400 metri l'approccio alla volata sarà spezzato da una doppia curva sinistra-destra, seguita a 300 metri da un'ulteriore variazione destra-sinistra.

Il rettilineo d'arrivo finale misura 250 metri, con una carreggiata larga 8 metri che premierà lo scatto più potente e la migliore scelta di tempo.

Il programma orario della giornata

In base alla cronotabella ufficial, la giornata si svilupperà secondo la seguente programmazione:

Ore 9:30: Ritrovo di partenza ad Asti (Piazza Vittorio Alfieri)

Ore 10:00 - 10:50: Presentazione ufficiale dei Team

Ore 10:50: Incolonnamento e trasferimento

Ore 11:10: Partenza ufficiale (Km 0)

Ore 16:06 - 16:34: Arrivo previsto a Cuneo

Campionati Italiani 2026: dove vederli in TV e Streaming

Per gli appassionati che vorranno seguire in diretta le fasi decisive della caccia alla maglia tricolore, la copertura mediatica sarà totale a partire dal primo pomeriggio.

La trasmissione in diretta scatterà dalle ore 15:00 di sabato 27 giugno:

In TV: Diretta in chiaro su Rai Sport e diretta per gli abbonati su Eurosport .

In Streaming: La corsa sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati ai canali Warner Bros. Discovery potranno seguirla su Discovery+ e HBO Max.

Milan grande favorito

Il percorso filante offre una grande opportunità di vestire la maglia tricolore ai velocisti. Il grande favorito è Jonathan Milan, decisamente lo sprinter più forte del gruppo, ma con l'handicap di una squadra molto ridotta numericamente. La Lidl Trek ha solo Bagioli, Ciccone, Sobrero, Mosca, Consonni da schierare a supporto del friulano, per tenere la corsa unita e scortarlo verso lo sprint.

Altri corridori veloci del gruppo sono Alberto Dainese, Davide Ballerini, Matteo Trentin, Giovanni Lonardi, Tommaso Dati e Vincenzo Albanese. Attenzione anche al giovanissimo Alessio Magagnotti, del vivaio RedBull, uno dei velocisti più promettenti della nuova generazione.