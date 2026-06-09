L'Olanda ha conquistato una vittoria sofferta per 2-1 contro l'Uzbekistan in un'amichevole pre-Mondiale, disputata all'Icahn Stadium di New York davanti a un pubblico esiguo. La nazionale orange ha prevalso grazie a una doppietta su rigore di Cody Gakpo. Il primo vantaggio è arrivato al 32' del primo tempo, con Gakpo che ha trasformato un penalty concesso per un fallo subito da Yusupov. Nel secondo tempo, nonostante diverse occasioni sprecate, che hanno portato al pareggio di Sergeev nel finale, un secondo rigore nel recupero, per un fallo su van Hecke, ha permesso a Gakpo di siglare la rete decisiva, assicurando il successo agli olandesi.

La partita: tra occasioni e colpi di scena

L'incontro, svoltosi in un clima insolito con pochi spettatori all'Icahn Stadium, ha visto l'Olanda di Ronald Koeman sbloccare il risultato al 32' del primo tempo. Cody Gakpo ha realizzato il primo rigore dopo aver subito un fallo in area. Nella ripresa, gli orange hanno fallito diverse opportunità per raddoppiare, lasciando spazio all'Uzbekistan che, nel finale, ha pareggiato con Sergeev. La svolta è arrivata nel recupero, quando un fallo su van Hecke ha concesso un secondo rigore, nuovamente trasformato da Gakpo, fissando il punteggio finale sul 2-1 e regalando una vittoria in extremis.

Gakpo, il protagonista assoluto con due rigori decisivi

Cody Gakpo è stato il protagonista assoluto dell'amichevole, realizzando entrambe le reti su calcio di rigore.

Il suo primo gol, al 32', ha portato l'Olanda in vantaggio, mentre il secondo, siglato nel pieno recupero, ha assicurato la vittoria. Le sue esecuzioni dal dischetto sono state fondamentali, dimostrando come, senza il suo contributo, l'esito della partita sarebbe stato profondamente diverso per la squadra orange, che ha faticato a concretizzare le altre occasioni create.

L'ultimo test pre-Mondiale: espulsione e vittoria in extremis

Questa amichevole ha rappresentato l'ultimo test per l'Olanda prima del Mondiale. Le fasi finali sono state intense: Cody Gakpo ha segnato il suo secondo rigore al 98', dopo l'espulsione di Guus Til, che aveva lasciato gli orange in dieci uomini. Il pareggio di Sergeev per l'Uzbekistan aveva preceduto di poco la rete decisiva di Gakpo, che ha così scongiurato un risultato di parità che, per l'Olanda, sarebbe stato considerato immeritato, garantendo una vittoria cruciale prima dell'importante appuntamento internazionale.