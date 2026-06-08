L'Italia Under 21 ha conquistato una vittoria di misura contro i pari età dell'Albania in un'amichevole internazionale, l'ultima della stagione, disputata presso lo stadio "Omero Tognon" di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Il confronto, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore degli azzurrini, è stato deciso da una rete siglata da Calvani al diciottesimo minuto della ripresa, un momento cruciale che ha permesso alla selezione italiana di chiudere positivamente questa fase di preparazione e testare nuovi elementi in vista dei prossimi impegni.

La prima frazione di gioco ha visto un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Entrambe le squadre hanno mostrato grande attenzione tattica, concentrandosi sulla solidità difensiva e concedendo pochi spazi agli avversari, il che ha portato a un numero limitato di occasioni da gol degne di nota. La situazione è cambiata nella seconda metà della gara, quando l'Italia è riuscita a intensificare la propria pressione offensiva e a trovare il varco decisivo. È stato proprio Calvani, con una giocata ben orchestrata, a sbloccare il risultato al 63', fissando il punteggio sull'1-0 finale e regalando la vittoria alla selezione giovanile italiana.

Le dichiarazioni del tecnico Nunziata

Al fischio finale, il tecnico dell'Under 21, Carmine Nunziata, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando sia le difficoltà incontrate sul campo sia gli aspetti positivi emersi.

"Abbiamo avuto l'opportunità di mettere in mostra tanti ragazzi," ha dichiarato Nunziata, "peccato che il periodo della stagione non sia ideale perché ci sono molti giocatori che hanno giocato poco e non avevano ritmo gara." L'allenatore ha poi aggiunto: "Sicuramente nel secondo tempo ci siamo comportati meglio, l'Albania ci ha fatto giocare male ma nel secondo tempo abbiamo trovato qualche spazio in più." Queste parole sottolineano la volontà di sperimentare e la consapevolezza delle sfide legate alla condizione fisica dei giocatori a fine stagione.

Questa amichevole ha rappresentato l'ultima uscita stagionale per la selezione Under 21, un'occasione preziosa per il commissario tecnico e il suo staff per testare a fondo diversi elementi della rosa.

Il confronto ha permesso di valutare le condizioni fisiche e tattiche dei giovani talenti, fornendo indicazioni fondamentali in vista della pianificazione dei prossimi impegni ufficiali che attendono la squadra.

Il contesto del calcio giovanile italiano

L'incontro di Fontanafredda si inserisce in un momento particolarmente significativo per il movimento calcistico giovanile italiano. L'ambiente è ancora pervaso dall'entusiasmo per il recente successo dell'Under 17, che si è laureata campione d'Europa. In questo scenario, l'attenzione si è naturalmente spostata sull'Under 21, chiamata a confermare la crescita e la vitalità del settore giovanile e a prepararsi adeguatamente per le future competizioni internazionali.

Il test contro l'Albania ha quindi rivestito un ruolo chiave, consentendo allo staff tecnico non solo di valutare la condizione generale dei giocatori, ma anche di sperimentare nuove soluzioni tattiche e affinare la strategia in vista degli appuntamenti futuri.