La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha consegnato ufficialmente la bandiera nazionale alla squadra di calcio che rappresenterà il Paese ai prossimi Mondiali. La solenne cerimonia si è tenuta alla presenza di tutti i giocatori e dello staff tecnico, un momento in cui la presidente ha voluto esprimere parole di profondo incoraggiamento e fiducia alla delegazione sportiva in partenza per il torneo, in programma dall’undici giugno al diciannove luglio.

Durante l’evento, Sheinbaum ha affidato il vessillo tricolore direttamente al portiere Guillermo Ochoa, che si appresta a disputare il suo sesto Mondiale, un traguardo eccezionale.

Nel suo discorso, la presidente ha dichiarato con enfasi: «Affido al vostro patriottismo questa bandiera che simboleggia la nostra indipendenza, l’onore, le istituzioni, il nostro popolo e l’integrità del suo territorio». Ha poi aggiunto, rivolgendosi ai calciatori: «Che il vostro esempio ispiri milioni di messicane e messicani a credere nella forza dello sport e nel potere dei loro sogni».

Un simbolo di unità e responsabilità nazionale

La cerimonia di consegna della bandiera rappresenta un momento di grande significato e profondo valore simbolico per la nazionale messicana, chiamata a difendere i colori del Paese in una delle manifestazioni sportive più seguite e prestigiose al mondo. La presidente Sheinbaum ha voluto sottolineare l’importanza di questo gesto, chiedendo esplicitamente ai giocatori di onorare e difendere con lealtà il vessillo nazionale.

I calciatori hanno risposto affermativamente all’invito della presidente, accettando così la responsabilità di rappresentare il Messico con orgoglio e dedizione.

Il percorso del Messico ai Mondiali inizierà con la gara inaugurale contro il Sudafrica, in programma giovedì a Città del Messico. Successivamente, la squadra affronterà la Corea del Sud a Guadalajara il diciotto giugno e la Repubblica Ceca il ventiquattro giugno, chiudendo così la fase a gironi prima dell’eventuale accesso al turno a eliminazione diretta, un obiettivo primario per la selezione.

Le parole della Presidente e l'impegno della squadra

La presenza di tutti i giocatori e dei dirigenti della Federazione Messicana di Calcio ha conferito ulteriore solennità all’evento, evidenziando il sostegno unanime al team.

Sheinbaum ha posto ufficialmente ai calciatori la domanda se si impegnassero a onorare e difendere la bandiera nazionale, ricevendo una risposta corale e positiva da parte di tutta la squadra. Nel suo intervento, la presidente ha affermato con chiarezza: «Al concederle l’onore di metterla nelle vostre mani, la patria confida che, come buoni e leali messicani, saprete mantenere il vostro impegno per il bene del popolo e della nazione». Ha poi concluso con un augurio di buon auspicio: «Molte felicità. Vi auguriamo il massimo successo. Che viva la Selección. Congratulazioni».

Questa cerimonia, che vede la consegna della bandiera, è una tradizione consolidata che rafforza il legame indissolubile tra la nazionale di calcio e il Paese, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport come veicolo di valori, unità e ispirazione per milioni di cittadini messicani, proiettando un messaggio di speranza e determinazione.