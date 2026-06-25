Nonostante una stagione disastrosa per i New York Mets, il general manager David Stearns mantiene salda la sua posizione. I Minnesota Twins hanno chiuso le speculazioni su un possibile scambio dell'esterno Byron Buxton, confermando la sua permanenza.

La stabilità di David Stearns ai Mets

I Mets, con la più alta spesa salariale della Major League Baseball, affrontano un'altra stagione senza playoff. Il general manager David Stearns, tuttavia, sembra al riparo da esoneri. È improbabile che il proprietario Steve Cohen cambi guida prima del 2027, sebbene il contratto di Stearns sia valido fino al 2028.

Byron Buxton resta ai Minnesota Twins

Sul fronte dei Minnesota Twins, le voci su un potenziale scambio di Byron Buxton sono state categoricamente smentite. Il general manager Jeremy Zoll ha chiarito la posizione del club: “Non abbiamo alcun piano per cedere Byron. Non è qualcosa che stiamo esplorando. Non è qualcosa che intendiamo esplorare.” Buxton stesso, con una clausola di non scambio completa, ha ribadito la sua lealtà ai Twins: “Non ho detto nulla sull'andarmene, né lo farò. Sono un Twin.”

Il futuro di Buxton a Minnesota

L'intenzione dei Twins di non cedere Buxton è ferma. Il club non considera trattative per il giocatore, il cui contratto si estende fino al 2028 e include una clausola di diritto di veto su ogni scambio.

Byron Buxton ha espresso il desiderio di rimanere a Minnesota per l'intera carriera.

Queste dichiarazioni giungono mentre i Mets affrontano una stagione deludente e i Twins, pur non essendo in piena corsa playoff, mantengono intatto il nucleo della squadra, puntando sulla continuità dei propri giocatori chiave.