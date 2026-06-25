L’Italia maschile di volley ha incassato la sua seconda sconfitta nella pool 6 della Nations League, in corso di svolgimento in Slovenia. Presso la Stožice Arena di Lubiana, gli azzurri sono stati nettamente superati dall’Ucraina con un secco 3-0 (25-23, 25-19, 25-16). La formazione italiana ha cercato di contrastare il gioco avversario, ma non è riuscita a invertire l’inerzia del match.

La partita ha preso il via con un primo set combattuto, dove l’equilibrio ha regnato fino alle battute decisive. L’Ucraina ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni chiave, chiudendo il parziale sul 25-23 grazie anche a una maggiore aggressività al servizio.

Nel secondo set, la squadra ucraina ha imposto il proprio ritmo fin da subito, costruendo un vantaggio di 10-5 e mantenendolo fino al 25-19 finale, senza concedere spiragli di rimonta agli azzurri. Il terzo set ha visto l’Ucraina dominare in attacco e a muro, incrementando progressivamente il distacco e sigillando la vittoria con un perentorio 25-16.

Analisi del Match e Protagonisti in Campo

Durante l’incontro, l’Italia ha provato a opporsi al ritmo elevato imposto dagli avversari, ma la maggiore efficacia dell’Ucraina in tutti i fondamentali ha fatto la differenza. La squadra ucraina ha dimostrato grande capacità di gestione nei momenti cruciali, supportata da una serie di servizi incisivi e una difesa solida.

Tra i giocatori che si sono distinti, Dmytro Yanchuk e Oleh Plotnytskyi sono stati i migliori realizzatori con 14 punti ciascuno, seguiti da Vasyl Tupchii con 13 punti.

Per l’Italia, questa sconfitta rappresenta un passo falso nella corsa alla qualificazione per la fase successiva della Nations League. Tuttavia, la squadra avrà un’immediata occasione di riscatto: già domani, sempre alla Stožice Arena, gli azzurri torneranno in campo alle ore 20 per affrontare il Brasile in una sfida che sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Ucraina: Vittoria Storica e Posizionamento in Classifica

Con questa significativa vittoria, l’Ucraina ha raggiunto un risultato storico, superando per la prima volta i campioni del mondo in carica.

Questo successo le ha permesso di salire al terzo posto nella classifica generale della Nations League 2026. La vittoria contro l’Italia segue un altro importante successo ottenuto contro il Brasile, confermando la netta crescita della nazionale ucraina nel panorama internazionale del volley. Il prossimo impegno per l’Ucraina sarà contro il Canada, mentre l’Italia dovrà dimostrare una forte reazione per mantenere vive le proprie ambizioni nella competizione.