Lewis Hamilton ha espresso soddisfazione per la sua prestazione nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, svoltesi il 6 giugno 2026, e si è congratulato con Kimi Antonelli. Il sette volte campione del mondo ha conquistato la terza posizione sulla griglia di partenza, mentre il giovane pilota italiano ha ottenuto la sua prima pole position a Montecarlo, un risultato che Hamilton ha definito "molto speciale".

Le parole di Hamilton dopo le qualifiche

Al termine della sessione, Lewis Hamilton ha dichiarato: "Congratulazioni a Kimi per la sua prima pole qui.

È qualcosa di molto speciale. È stato difficile per noi, dobbiamo analizzare i dati, io ho dato il meglio di me." Il pilota britannico ha aggiunto: "È bello vedere quanto siamo tutti così vicini – un grande grazie a tutti i ragazzi in pista, non abbiamo portato miglioramenti ma siamo comunque in lotta." Le sue parole evidenziano l'impegno e la determinazione a competere.

La pole di Antonelli e il Gran Premio di Monaco

La pole position conquistata da Kimi Antonelli riveste un'importanza significativa nel contesto del Gran Premio di Monaco. Questa è una delle tappe più prestigiose del calendario di Formula 1, nota per la sua difficoltà tecnica e la sua ricca tradizione. Il circuito di Montecarlo, un tracciato cittadino con curve strette e limitate possibilità di sorpasso, rende la conquista della prima posizione in griglia un traguardo particolarmente ambito e strategicamente fondamentale per il risultato finale della corsa, amplificando l'importanza dell'impresa di Antonelli.