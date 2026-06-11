L'Italia si prepara a scendere in campo per le Finals della Billie Jean King Cup, la prestigiosa competizione tennistica a squadre che vedrà le azzurre affrontare la Cina nel primo turno. L'evento clou del tennis femminile è in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. Il sorteggio ufficiale della manifestazione ha infatti stabilito che la squadra italiana, detentrice del titolo mondiale, farà il suo esordio proprio contro la formazione del paese ospitante, un confronto che si preannuncia subito impegnativo e di grande interesse.

Il Percorso dell'Italia e il Quadro del Torneo

Il sorteggio ha collocato l'Italia, che detiene il titolo di campione in carica e si presenta come testa di serie numero uno, nella parte alta del tabellone principale. Questo posizionamento strategico apre il cammino delle azzurre con l'incontro inaugurale contro la Cina, valido per il primo quarto di finale. In caso di una vittoria, che permetterebbe all'Italia di avanzare, le tenniste italiane si troverebbero di fronte la vincente dell'altro accoppiamento che vedrà protagoniste l'Ucraina e il Belgio, un potenziale scontro che delineerebbe l'accesso alle semifinali.

Le Finals della Billie Jean King Cup si svolgeranno nell'imponente cornice dello Shenzhen Bay Sports Center, un impianto moderno che offrirà una superficie dura indoor, ideale per le sfide ad alto livello.

Alla fase finale del torneo prenderanno parte un totale di otto nazioni: le sette squadre che hanno superato con successo il turno di qualificazione e la Cina, che partecipa di diritto in qualità di nazione ospitante, garantendo così un'atmosfera vibrante e un tifo appassionato fin dal primo giorno.

Oltre all'accoppiamento dell'Italia, il sorteggio ha definito anche gli altri incontri del primo turno, assegnando le sfide per le restanti teste di serie. La Gran Bretagna è stata sorteggiata per affrontare la Repubblica Ceca in un match che promette equilibrio. L'Ucraina, invece, si confronterà con il Kazakistan. Infine, la Spagna si troverà di fronte un'avversaria tra il Belgio o la Cina, completando così il quadro dei quarti di finale e definendo il percorso che porterà alla conquista del prestigioso trofeo.

L'Italia Campione in Carica: Ambizioni e Precedenti di Successo

L'Italia giunge a questa edizione delle Finals di Billie Jean King Cup con un palmarès recente di assoluto prestigio e un'ambizione chiara: difendere il titolo conquistato. La squadra azzurra ha infatti dominato le ultime due stagioni, aggiudicandosi la coppa nel 2024 e replicando il trionfo nel 2025, dimostrando una continuità di risultati eccezionale nel tennis femminile a squadre. La finale dello scorso anno, in particolare, è ancora viva nella memoria degli appassionati: le straordinarie prestazioni di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto furono determinanti per assicurare il successo contro gli Stati Uniti, con un perentorio 2-0 che non lasciò spazio a repliche e consolidò la posizione dell'Italia ai vertici del tennis mondiale.