Il percorso di Victoria Mboko e Serena Williams nel torneo di doppio al Queen’s Club si è interrotto. Dopo la vittoria all’esordio, la coppia non potrà disputare i quarti di finale a causa del ritiro di Mboko, che ha riportato un infortunio al ginocchio destro durante il suo match di singolare contro Karolina Pliskova.

Mboko, caduta e visibilmente dolorante, si è ritirata dal suo incontro di singolare contro Karolina Pliskova, lasciando il campo zoppicando e in lacrime. Questo episodio ha reso impossibile la sua partecipazione al doppio con Serena Williams, che segnava il suo primo evento ufficiale dopo quasi quattro anni di assenza dal circuito maggiore.

La notizia del ritiro è stata confermata dal Queen’s Club, deludendo i tanti tifosi accorsi per il ritorno della campionessa americana.

Un debutto promettente interrotto dall’infortunio

Williams e Mboko avevano iniziato il torneo con una prestazione convincente, superando al primo turno le teste di serie numero tre, Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-2. La coppia avrebbe dovuto affrontare Laura Siegemund e Leylah Fernandez nel secondo turno di doppio, ma l’infortunio di Mboko ha annullato l’incontro, chiudendo il torneo per la coppia.

Il ritiro di Mboko, che aveva scelto di giocare il doppio con Williams per il rientro della statunitense, getta un’ombra sulla sua possibile partecipazione a Wimbledon.

La presenza della canadese al prestigioso torneo è ora incerta, a seguito del problema al ginocchio destro.

Prossimi impegni e prospettive

Nonostante la delusione per la fine prematura dell’avventura londinese, Serena Williams ha già confermato la sua presenza nel torneo di doppio del WTA 500 di Berlino, al via il 15 giugno. Sarà in campo con la ceca Karolina Muchova. La partecipazione della statunitense a Berlino rappresenta un nuovo capitolo del suo atteso ritorno nel circuito, mentre resta da valutare il recupero di Mboko in vista dei prossimi appuntamenti.

L’infortunio di Mboko ha privato il pubblico del Queen’s Club di una sfida attesa. Tuttavia, la determinazione di Serena Williams di proseguire la stagione in doppio lascia aperte nuove prospettive per i prossimi tornei sull’erba, segnando la continuazione del suo rientro nel circuito.