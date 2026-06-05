Il Gran Premio di Monaco si conferma una delle tappe più prestigiose e impegnative del calendario di Formula 1, un vero e proprio sogno per ogni pilota. Ma al di là della vittoria finale, anche il semplice atto di percorrere un singolo giro tra le iconiche strade del Principato rappresenta un'esperienza di guida senza eguali, come testimoniano diversi protagonisti del paddock.

Gabriel Bortoleto ha sottolineato con chiarezza la singolarità del tracciato monegasco. "Si guida costantemente al limite su ogni circuito, ma Monaco è indubbiamente un circuito cittadino estremamente difficile", ha spiegato.

"I muri sono incredibilmente vicini e la pista è molto stretta, il che impone uno stile di guida peculiare. Mentre su altri tracciati le vie di fuga offrono un margine in caso di errore, qui una minima sbavatura può costare non solo un giro, ma persino un incidente. Per questo, è indispensabile adottare un approccio alla guida decisamente differente".

Le sfide tecniche e l'ottimizzazione della monoposto

La configurazione aerodinamica e meccanica delle monoposto assume un ruolo cruciale per navigare le insidie del circuito. Bortoleto ha evidenziato come "la deportanza pura e il grip meccanico siano requisiti fondamentali per una vettura competitiva a Monaco, unitamente alla capacità di assorbire le sconnessioni del manto stradale e di sfruttare al meglio i cordoli per un giro veloce".

Tuttavia, le complessità non si esauriscono in questi aspetti, specialmente alla luce delle recenti regolamentazioni tecniche.

A queste considerazioni si aggiungono le osservazioni di Alex Albon, che ha rivelato: "Credevo che la gestione dell'energia non avrebbe rappresentato un problema qui, ma si è rivelata ancora una sfida significativa. Stiamo lavorando intensamente su questo fronte". Albon ha poi evidenziato un altro fattore critico: "C'è un traffico notevole, con 22 vetture su un tracciato così ristretto, il che rende estremamente complesso ottimizzare il funzionamento della batteria". La sessione di qualifica, in particolare la Q1, si preannuncia ardua: "Sarà difficile superare la Q1.

È essenziale che tutto sia perfettamente a posto... Le condizioni in pista sono davvero impegnative, e queste vetture non sono affatto semplici da controllare".

La prima sessione di prove libere: un'anteprima caotica

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco ha offerto un'anteprima della complessità del circuito, con Charles Leclerc che ha dominato la classifica dei tempi, seguito dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. La sessione è stata movimentata da ben due interruzioni con bandiera rossa: la prima in seguito all'incidente di Isack Hadjar, la seconda causata da Fernando Alonso. Molti piloti hanno affrontato momenti di difficoltà, tra cui le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson, che hanno palesato problemi di sterzata.

Nonostante il caos, Verstappen, Antonelli e persino una Cadillac sono riusciti a figurare tra i primi quindici in una classifica estremamente combattuta. La giornata è stata costellata da numerosi episodi che hanno richiesto indagini per ostruzione e infrazioni procedurali, a testimonianza della pressione incessante e della natura implacabile che il tracciato di Monaco impone a ogni team e pilota.