Diana Shnaider ha compiuto un'impresa significativa al Roland Garros, assicurandosi il suo primo quarto di finale in un torneo del Grande Slam. La tennista russa, testa di serie numero 25, ha superato Madison Keys con un punteggio di 6-3, 3-6, 6-0, in una partita che ha visto l'americana, campionessa dell'Australian Open 2025, commettere numerosi errori non forzati, specialmente nel set decisivo.

Il match, durato tre set, ha mostrato una Shnaider determinata e precisa, in particolare nell'ultimo parziale. Dopo aver vinto il primo set con autorità, la russa ha subito il ritorno di Keys nel secondo, che ha pareggiato i conti.

Tuttavia, nel terzo e decisivo set, la performance di Shnaider è stata impeccabile: non ha concesso alcun game all'avversaria, chiudendo con un netto 6-0. La ventiduenne ha disarmato una Keys visibilmente in difficoltà, che ha accumulato ben 19 dei suoi 50 errori non forzati totali proprio nell'ultimo set, compromettendo le sue possibilità di avanzare nel torneo. L'ultimo punto è giunto su un rovescio di Keys che si è spento sul nastro, sigillando la vittoria e il passaggio del turno per la tennista russa.

Un traguardo storico e la fine di una serie negativa

Questa vittoria rappresenta un traguardo storico per Diana Shnaider, segnando la sua prima affermazione contro una giocatrice classificata tra le Top 20 in un torneo del Grande Slam.

Inoltre, il successo interrompe una serie negativa di otto sconfitte consecutive contro avversarie di pari livello. La Shnaider, che in precedenza aveva perso tutti e tre gli incontri diretti contro la numero 19 del seeding, Madison Keys, ha finalmente trovato la chiave per la vittoria, dimostrando una crescita notevole nel suo gioco e nella gestione della pressione nei momenti cruciali.

Prossima sfida ai quarti contro Sabalenka o Osaka

Ora, l'attenzione si sposta sul prossimo ostacolo. Nei quarti di finale, Diana Shnaider affronterà la vincente della sfida tra due giganti del tennis femminile: Aryna Sabalenka, la testa di serie numero uno e già quattro volte campionessa Slam, e Naomi Osaka, la testa di serie numero 16.

Indipendentemente da chi sarà la sua prossima avversaria, la russa ha già dimostrato di possedere la determinazione e le capacità per competere ai massimi livelli, consolidando la sua posizione come una delle protagoniste emergenti di questo Roland Garros.

Il percorso di Shnaider a Parigi non è solo un successo personale, ma un segnale forte della sua evoluzione nel circuito professionistico. Il suo cammino sorprendente in questo Slam la proietta verso nuove sfide, con la possibilità di continuare a stupire e a lasciare il segno in uno dei tornei più prestigiosi del mondo.