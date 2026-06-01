Un annuncio sorprendente scuote il mondo del tennis: Serena Williams, a 44 anni, torna in campo. La leggenda americana parteciperà al torneo di doppio agli HSBC Championships del Queen’s Club la prossima settimana. La notizia, diffusa dal Queen’s Club sui propri canali social, ha generato grande entusiasmo.

L'ex numero uno del ranking mondiale, detentrice di record, non ha mai ufficialmente annunciato il ritiro. Tuttavia, sono trascorsi oltre tre anni dal suo ultimo incontro professionistico, un periodo che aveva alimentato speculazioni sulla fine della carriera.

Questo inatteso rientro, seppur nel doppio, conferma la sua indomita passione e la volontà di misurarsi ancora ai massimi livelli.

Il prestigioso palcoscenico del Queen's Club

La scelta del Queen’s Club Championships per questo storico ritorno non è casuale. Il torneo londinese è uno degli appuntamenti su erba più prestigiosi del circuito WTA 500, tradizionalmente considerato un trampolino di lancio per Wimbledon. Il ritorno di Serena Williams in questo contesto assume un valore simbolico e sportivo di eccezionale rilevanza, evidenziando le sue intenzioni.

Un'icona senza tempo: l'attesa per il rientro

Il suo ultimo match ufficiale risale al 2022. Da allora, il mondo del tennis ha atteso un suo possibile rientro.

La decisione di accettare una wild card per il doppio al Queen’s Club conferma che, nonostante il lungo periodo di assenza, Serena Williams rimane una figura centrale e imprescindibile nel panorama tennistico globale. La sua presenza è garanzia di spettacolo e spinta mediatica. Questo ritorno, di straordinaria importanza per il tennis femminile, promette di riaccendere l'entusiasmo e aggiungere un capitolo inaspettato alla sua leggendaria carriera.