La leggenda del tennis Serena Williams, ex numero uno del mondo e vincitrice di ventitré titoli del Grande Slam, ha annunciato il suo attesissimo ritorno al tennis professionistico. La campionessa, oggi 44enne, ha accettato una wild card per il torneo WTA 500 che si terrà sull’erba del Queen’s Club di Londra, in programma dall’8 al 15 giugno. Il suo rientro avverrà nel tabellone di doppio, dove è attesa in coppia con la giovane promessa canadese Victoria Mboko, diciannovenne.

Questo segna il ritorno in campo di Serena Williams a quasi quattro anni dalla sua ultima partita ufficiale, disputata agli US Open del 2022, dove subì una sconfitta contro Ajla Tomljanović.

La decisione di tornare arriva dopo aver completato il periodo obbligatorio di sei mesi nel programma antidoping, rendendola nuovamente eleggibile per competere nel circuito WTA.

Il palcoscenico del ritorno

La scelta del Queen’s Club, con i suoi campi in erba, non è casuale. Questa superficie ha infatti segnato alcuni dei momenti più gloriosi della sua illustre carriera. Il torneo londinese si configura come il palcoscenico ideale per questa nuova fase, alimentando le speculazioni su una possibile preparazione per un eventuale ritorno a Wimbledon, il cui inizio è previsto per il 28 giugno.

La partecipazione di Serena Williams al programma antidoping è stata registrata lo scorso anno, rendendola idonea a competere a partire dal 22 febbraio.

L’ipotesi di un suo ritorno era già circolata da alcune settimane, con indiscrezioni su una potenziale partnership in doppio con Mboko.

Entusiasmo nel circuito

L’annuncio del ritorno di Serena ha scatenato un’ondata di entusiasmo nel mondo del tennis. La WTA ha confermato l’accettazione della wild card per il doppio. Victoria Mboko ha espresso che la decisione sull’annuncio ufficiale del ritorno spetta interamente a Serena: “Penso che il momento dipenda tutto da lei, e da quando sarà pronta a tornare”.

Tra le reazioni, Naomi Osaka ha commentato che il suo ritorno “porterà pubblico a guardare il tennis” e ha dichiarato che seguirà con attenzione il suo primo match. Martina Navratilova ha aggiunto che “Serena ha portato il gioco a un altro livello ed è incredibile per lo sport che stia spingendo i confini tornando in campo”.

Il Queen’s Club Championships, un torneo WTA 500 che si svolge annualmente a giugno sull’erba di Londra, include il tabellone femminile dal 2025. Il ritorno di Serena Williams rappresenta un evento di grande richiamo per l’intero circuito, promettendo un significativo impatto mediatico e sportivo.