L'Italia della pallavolo maschile ha conquistato una significativa vittoria nella Volleyball Nations League 2026, superando la Turchia con un netto 3-0. Il match, valido per la Pool 1 in corso in Canada, ha visto gli azzurri imporsi con i parziali di 29-27, 25-14, 25-20, assicurandosi così la seconda affermazione nel girone. Questo successo segue la vittoria contro la Germania e la sconfitta al tie-break subita contro la Francia, consolidando la posizione italiana nella competizione.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha schierato una formazione solida: Paolo Porro in regia, Alessandro Bovolenta come opposto, e la coppia di centrali formata da Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti.

In banda, il capitano Mattia Bottolo e Francesco Sani hanno guidato l'attacco, con Gabriele Laurenzano nel ruolo di libero. La Turchia, sotto la guida di Slobodan Kovac, ha risposto con Yenipazar al palleggio, Adis Lagumdzija opposto, Tümer e Bedirhan Bülbül centrali, Yüksel e Bayram schiacciatori, e Bayraktar libero.

La cronaca dettagliata del confronto

Il primo set ha offerto uno spettacolo di grande equilibrio, con entrambe le squadre che si sono alternate al comando del punteggio. L'Italia, tuttavia, ha dimostrato maggiore lucidità nel finale, piazzando l'allungo decisivo e chiudendo il parziale con un combattuto 29-27 dopo ben trentotto minuti di gioco. Nel secondo set, gli azzurri hanno preso saldamente il controllo delle operazioni fin dalle prime battute, dominando il campo e chiudendo con un perentorio 25-14, frutto di un gioco corale e incisivo.

Il terzo e decisivo parziale ha mantenuto un certo equilibrio solo nelle fasi iniziali, fino al punteggio di 5-5. Da quel momento in poi, l'Italia ha accelerato il ritmo, costruendo un vantaggio progressivo che le ha permesso di chiudere il set sul 25-20. La vittoria è stata sigillata in un'ora e ventisei minuti complessivi di partita, a testimonianza di una prestazione complessivamente convincente e ben gestita.

Tra i singoli protagonisti, ha brillato in particolare Francesco Sani, autore di ben 15 punti, frutto di 11 attacchi vincenti e 4 muri decisivi. Anche Paolo Porro ha contribuito con un ace al servizio, dimostrando la sua versatilità. A livello di squadra, l'Italia ha registrato statistiche importanti: 40 attacchi vincenti, 8 muri e 3 ace.

Per la Turchia, Adis Lagumdzija è stato il miglior realizzatore con 9 punti, mentre Bedirhan ha messo a segno 4 muri.

Prossimi appuntamenti e il percorso nella Pool 1

Con questo importante successo, l'Italia consolida la sua posizione nella Pool canadese, portando a due le vittorie complessive e confermando la crescita del gruppo sotto la guida attenta di De Giorgi. Gli azzurri ora si preparano per il prossimo impegno, una sfida di alto livello contro gli Stati Uniti. L'incontro è in programma nella notte tra domenica e lunedì 15 giugno e sarà trasmesso in diretta per gli appassionati su DAZN e VBTV.

La Pool 1 di Ottawa si conferma un girone competitivo, che vede impegnate, oltre all'Italia e alla Turchia, anche Francia, Germania, Canada e Stati Uniti.

Il percorso degli azzurri, caratterizzato da un successo sulla Germania, una sconfitta contro la Francia e ora questa vittoria sulla Turchia, permette alla squadra di guardare con fiducia al prosieguo della competizione, in attesa del cruciale match di chiusura contro gli Stati Uniti, che determinerà ulteriori equilibri nel girone.